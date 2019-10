Le Parti vert propose de reboiser 9 000 km2 d’ici 2050

SIDNEY | Le Parti vert propose de planter 30 000 hectares d’arbres par an chaque année jusqu'en 2050.

Au total, 9 000 km2, soit 18 fois la superficie de l’île de Montréal ou 47 fois la superficie de l’île d’Orléans, serait ainsi reboisé en 30 ans par près de dix milliards d’arbres.

«Les essences choisies seront écologiquement appropriées et sélectionnées pour s'adapter aux nouveaux régimes climatiques», a indiqué le parti par communiqué.

La formation écologiste s’appuie sur une recherche publiée dans la revue «Science» pour cet engagement.

Selon l’étude, le reboisement proposé pourrait capter 205 milliards de tonnes de carbone, soit l’équivalent de 292 années d’émissions canadiennes de gaz à effets de serre au niveau de 2019.

« Nous reconnaissons que la gestion des forêts relève de la compétence des provinces, mais dans le contexte des forêts non aménagées — dans les zones urbaines, les zones brûlées et celles qui risquent de brûler — les pouvoirs fédéraux de paix, d'ordre et de bon gouvernement doivent être invoqués », a déclaré par communiqué la cheffe du Parti vert, Elizabeth May, qui s’est aussi engagé à mieux combattre les feux de forêt, en améliorant leur prévention et en augmentant la flotte de bombardiers d'eau.