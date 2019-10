Les Cards espèrent profiter du Busch Stadium

Avec une égalité de 1-1 dans leur série de division face aux Braves d’Atlanta, les Cardinals de St. Louis retrouveront la foule du Busch Stadium, dimanche après-midi, lors du troisième match.

«C’est gros pour nous, a convenu le joueur de deuxième but des Cards Kolten Wong, sur le site web de l’équipe. Nous allons avoir besoin de nos partisans pour nous aider à traverser les manches plus difficiles et obtenir deux autres victoires. Nous ne souhaitons pas retourner à Atlanta.»

En l’emportant dimanche et lundi à St. Louis, les Cardinals pourraient effectivement éliminer les Braves dans cette série 3 de 5. Pour ce faire, l’attaque devra toutefois se secouer après avoir été blanchie dans la rencontre de vendredi.

«Quand tu arrives contre un gars qui est en feu, un bon lanceur va battre un bon frappeur neuf fois sur 10, a plaidé Wong, donnant le crédit au partant Mike Foltynewicz pour la victoire de 3 à 0 des Braves lors du deuxième match de la série. Tout ce qu’il lançait touchait la zone des prises. Quand un lanceur est précis comme ça, comme frappeur, tu batailles dès le début de ta présence au bâton.»

Foltynewicz, qui a cédé seulement trois coups sûrs, n’a eu besoin que de 81 lancers pour passer à travers les sept premières manches.

«Il n’y a pas de solution magique, a pour sa part affirmé la vedette des Cardinals Paul Goldschmidt. Quand un lanceur fait une erreur, tu dois frapper fort.»

Mike Soroka au monticule

Envoyé au monticule par les Braves pour entamer le troisième match de cette série, le jeune Canadien Mike Soroka n’a qu’à bien se tenir. À 22 ans, l’athlète originaire de Calgary en sera à sa première présence en séries.

Le vétéran Adam Wainwright œuvrera à titre de lanceur partant pour les Cards, lui qui compte déjà 24 parties d’expérience, dont 12 départs, dans les éliminatoires. Tous ces matchs ont évidemment été disputés avec le club de St. Louis, avec lequel il évolue depuis le début de sa carrière en 2005.