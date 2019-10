Longueuil: «Des cours comme ça, on ne veut pas voir ça»

Avec son asphalte craquelé, ses mauvaises herbes et ses clôtures métalliques rouillées, la cour de l’école Paul-De Maricourt, à Longueuil, est l’une des pires visitées par Le Journal.

Pour consulter tous les textes de notre palmarès des cours d'école, cliquez ici.

Il est en effet difficile de trouver une cour de récréation plus moche: outre sa mauvaise mine, environ le tiers de sa superficie est occupé par des classes modulaires, puisque l’école est pleine à craquer.

«Ça fait dur, lance Stéphanie Hétu, maman de deux élèves. Il n’y a que de l’asphalte cassé, très peu de jeux, c’est le strict minimum.»

La section réservée aux petits de la maternelle, sur le côté de l’école, ressemble ni plus ni moins à un enclos: on n’y retrouve que de l’asphalte en mauvais état et le tracé d'un labyrinthe où les mauvaises herbes se sont frayé un chemin.

Photo Chantal Poirier

Dans la cour des grands trônent deux paniers à ballon, deux paniers de basketball, dont un sans filet, et deux poteaux de ballon-poire rouillés. Même les deux seuls arbres de la cour sont mal en point.

«On ne veut plus voir ça»

À la Commission scolaire Marie-Victorin, le directeur général adjoint Marc-André Petit l’admet sans détour: «Des cours comme ça, on ne veut pas voir ça.»

Toutefois la situation ne devrait plus durer très longtemps, puisque cette cour d’école doit être rénovée l’an prochain.

Photo Chantal Poirier

Un budget d’environ 150 000$ est prévu pour la rénovation de cet espace de jeu. Une dizaine d’écoles de la même commission scolaire bénéficieront d’un budget similaire pour redonner un second souffle à leur cour d’école, l’an prochain.

À l’école Paul-De Maricourt, un appel vient d’être lancé aux parents pour former un comité chargé de repenser la cour.

Stéphanie Hétu a bien l’intention de s’impliquer. Elle rêve déjà de classe extérieure et de verdure. Sa fille Alice, 5 ans, aimerait bien une butte pour glisser l’hiver. «On va travailler très fort pour faire quelque chose de mieux», lance Mme Hétu.

Paul-De Maricourt, Longueuil