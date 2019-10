Pannes intermittentes depuis mardi à Lachute: Hydro tentait toujours de régler le problème samedi

Le secteur de Lachute, dans les Laurentides, est aux prises avec des pannes de courant intermittentes depuis mardi, une problématique inhabituelle qui n’était toujours pas réglée samedi après-midi.

«Plusieurs équipes, techniciens et ingénieurs ont été déployés sur le terrain et tentent de trouver le problème et de régler la situation depuis le début», a assuré Isabelle Nuckle, porte-parole d’Hydro-Québec.

Samedi après-midi, environ 1200 abonnés de la société d’État étaient sans électricité.

«Il s’agit de pannes intermittentes: le courant est rétabli, puis repart. C’est un problème assez particulier», a indiqué Mme Nuckle.

«On croit avoir circonscrit la zone problématique et on espère pouvoir régler le problème d’ici la fin de la journée», a-t-elle ajouté.