[PHOTOS] Une fresque temporaire pour l’environnement sur le mont Royal

MONTRÉAL | Plus de 400 personnes sensibles à la cause environnementale se sont rassemblées samedi après-midi au belvédère Kondiaronk du mont Royal afin d’y peindre une fresque temporaire pour la cause climatique.

photo courtoisie

L’événement était organisé par Greenpeace Canada, qui, à deux jours du débat des chefs en anglais, voulait rappeler aux dirigeants l’importance de poser des gestes concrets pour l’environnement.

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Les organisateurs se sont réjouis que plusieurs personnes qui passaient par hasard dans le secteur se soient improvisées peintres pour la cause, dont beaucoup de familles.

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Le tout était piloté par l’artiste Meky Ottawa, membre de la nation autochtone Atikamekw.

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Dans la plus pure tradition des Premières Nations, le concept de la roue transcendait son œuvre, dominé par le rouge, le noir, le jaune et le blanc.

photo courtoisie

À deux semaines de l’élection fédérale, Meky Ottawa voulait passer le message aux politiciens et au public que tout est interdépendant et que «nous devons guérir la planète afin de guérir nous-mêmes».

photo courtoisie

«L'art est un outil de paix qui facilite la communication», a-t-il également souligné pour expliquer pourquoi il est embarqué dans ce projet.

Greenpeace tenait à choisir des artistes autochtones pour concevoir les fresques temporaires de Montréal et de Vancouver, qui était elle aussi peinte samedi.

«Cela rappelle l’intersectionnalité des enjeux, environnementaux, sociaux et raciaux face à la crise climatique», peut-on lire dans le communiqué envoyé par l’organisme.

La fresque de Montréal disparaîtra dimanche matin de la chaussée du belvédère, alors qu’elle sera complètement nettoyée. Aucune peinture nocive pour l’environnement n’a été utilisée lors de la création, a assuré Greenpeace Canada.