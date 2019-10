Russell Martin derrière le marbre pour le troisième match

Inutilisé lors des deux premiers matchs de la série face aux Nationals de Washington, le receveur québécois Russell Martin devrait logiquement faire partie de la formation des Dodgers de Los Angeles pour la troisième rencontre prévue dimanche soir.

Tel qu'annoncé par l'équipe, Martin doit effectivement être inséré à la place de Will Smith afin de guider le partant sud-coréen Hyun-Jin Ryu alors que le duel entre les deux clubs est à égalité 1-1.

Avec Martin derrière le marbre, Ryu a conservé une excellente moyenne de points mérités de 1,52 cette saison en 130 manches et deux tiers. L’artilleur a par ailleurs complété la campagne avec un dossier global de 14-5 et une moyenne de 2,32, tous receveurs confondus.

«Russell est un vétéran et il a une carrière extraordinaire, a vanté Ryu, devant les médias de Los Angeles, par le biais d’un interprète. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il a été d’une aide incroyable pour moi au niveau de la communication et nous sommes définitivement sur la même page.»

Lancer en territoire ennemi

En plus de ses succès en compagnie de Martin, Ryu a également montré de meilleures statistiques à domicile qu’à l’étranger, cette saison. Il a effectivement présenté une fiche de 10-1 et une moyenne de points mérités de 1,93 en 14 départs au Dodger Stadium. Or, le Sud-Coréen est envoyé au monticule pour la troisième partie qui a plutôt lieu à Washington.

«Ce n’est pas un problème pour moi de lancer dans un stade adverse, a toutefois assuré Ryu. De toute façon, je n’aurais pas eu le temps nécessaire pour me préparer pour l’un des deux premiers matchs puisque j’ai lancé en fin de saison. Nous avons une bonne rotation de partants et je n’ai aucun problème de voir ces gars-là lancer avant ou après moi.»

Walker Buehler et Clayton Kershaw, dans l’ordre, avaient été préférés pour débuter les deux premières parties à Los Angeles. Dans le cas de Ryu, son dernier départ a été effectué le 28 septembre dans une victoire de 2 à 0 contre les Giants, à San Francisco. En sept manches de travail, il avait cédé cinq coups sûrs, sans allouer un seul but sur balles. Toujours avec Martin derrière le marbre, Ryu avait par ailleurs réussi sept retraits au bâton.

- Même s’il a été utilisé pendant une manche en relève vendredi soir dans la victoire des Nationals, Max Scherzer pourrait être le partant de la formation de Washington pour le troisième match de cette série. Anibal Sanchez est l’autre candidat en lice pour obtenir le départ.