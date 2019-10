Transition en douceur pour le premier de classe

L’entraîneur des Sea Dogs de Saint-Jean Josh Dixon avait un plan bien établi avec le premier choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ, Joshua Roy. Il voulait l’utiliser au sein du quatrième trio de l’équipe afin de faciliter sa transition et éviter de lui mettre trop de pression. Mais l’attaquant de 16 ans n’aura mis que six matchs avant de lui forcer la main.

Le produit des Chevaliers de Lévis a disputé sa première partie dans la LHJMQ le 20 septembre contre les Mooseheads d’Halifax. Utilisé sur la quatrième unité offensive, Roy a terminé le match avec une mise en échec, quatre mises au jeu gagnées en neuf tentatives, en plus de voir du temps en avantage numérique.

« Mon premier match a été plus difficile », a admis le Beauceron lors d’un entretien avec Le Journal. « J’ai eu moins de temps de glace parce qu’on menait et qu’il fallait protéger cette avance. Je suis capable de jouer défensivement, mais je ne suis pas le joueur qu’on utilise dans ce genre de situation, et c’est bien normal. »

Un premier but

Dès le match suivant, contre les Wildcats de Moncton, les choses ont débloqué pour lui. Il a marqué son premier but en carrière lors d’un avantage numérique, et ce filet s’est avéré le but vainqueur de la rencontre. Tout ça, en gagnant de plus en plus la confiance de son entraîneur.

« Notre plan était de l’intégrer en contrôlant son temps de jeu, racontait Dixon. On voulait demeurer avec des attentes réalistes et ne pas lui mettre la pression de produire offensivement. On l’a placé à l’aile du quatrième trio pour le premier match, puis au centre pour le deuxième. On a testé son jeu défensif, puis finalement, il a assez bien fait pour jouer au centre du troisième trio. Je suis très heureux de la façon dont il se comporte sur 200 pieds et impressionné de son jeu avec la rondelle et sur l’avantage numérique. »

Équipe jeune

Même s’il a seulement 16 ans, Joshua Roy ne fait pas baisser la moyenne d’âge tant que ça dans le vestiaire des Sea Dogs de Saint-Jean.

S’il est le seul joueur né en 2003 dans l’équipe cette année, 11 porte-couleurs de la formation sont âgés de 17 ans. Il s’agit là d’un effet direct de la reconstruction complète entamée par le directeur général Trevor Georgie à l’été 2018.

Cette jeunesse présente dans le vestiaire de l’équipe explique notamment le plan initial de Dixon avec Joshua Roy.

« La moitié de notre équipe est âgée de 18 ans et moins. On ne voulait donc pas lui donner trop de responsabilités rapidement. On veut qu’il connaisse du succès afin de mériter son temps de glace. On est conscient du fait qu’il s’agit d’un premier choix au total et on ne veut pas lui imposer une pression inutile », a expliqué l’entraîneur.

Mission accomplie puisque cette pression, Roy assure ne pas la ressentir.

« Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, donc je ne sens pas de pression de trop en faire. On a une équipe jeune et talentueuse, et les gars plus jeunes compétitionnent comme si c’était des gars de 19 ou 20 ans », ajoutait celui qui, avant son match de samedi soir, comptait deux buts en cinq parties.