Un incontournable sur la ligne défensive

Dans une année remplie de changements sur la ligne défensive où personne n’est encore bien campé dans son rôle partant, Alexandre Gagnon se veut l’exception à la règle.

L’ailier défensif de 3e année sera de nouveau partant dimanche après-midi alors que le Rouge et Or de l’Université Laval accueillera les Stingers de Concordia.

« J’essaie d’être immuable dans ma préparation et dans mon intensité, a expliqué Gagnon. Je connais le cahier de jeux sur le bout de mes doigts et je le pousse plus loin tout en appliquant mes techniques. Je veux être un bon vétéran. »

Gagnon a aussi adopté une nouvelle attitude. « Je suis beaucoup moins stressé, a-t-il souligné. Je tente de ne plus m’en faire avec mes erreurs et de passer au prochain jeu. J’ai davantage une mémoire à court terme. »

« Arrêter la course »

La ligne défensive du Rouge et Or pourra-t-elle tirer avantage du front offensif des Stingers qui a accordé 18 sacs depuis le début de la saison, un sommet dans le RSEQ ? « On a parlé toute la semaine qu’on devait arrêter la course et de mettre la meilleure pression possible sur le quart-arrière par la suite, a souligné le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. Nous avons des ailiers défensifs avec de bons moteurs. Lors du premier match à Concordia, on a accordé quelques longues courses et on doit corriger cet aspect. Les Stingers misent sur un excellent quart-arrière (Adam Vance) qu’on respecte beaucoup. »

D’ailleurs, Adam Vance estime que les Stingers se retrouvent dans une meilleure situation que lors du premier duel face au Rouge et Or.

« Nous sommes mieux préparés que lors du premier match, a indiqué le pivot de 5e année. Depuis deux semaines, notre concentration est meilleure et on s’entraîne beaucoup mieux. On a du succès la semaine dernière contre Montréal qui est probablement la meilleure défensive au pays. Laval mise aussi sur une très bonne défensive. On veut connaître du succès afin que la foule demeure silencieuse. »

Unités spéciales

Satisfait de son offensive, Brad Collinson souhaite ardemment une meilleure performance des unités spéciales.

Le secondeur intérieur et spécialiste des longues remises Samuel Brodrique a connu des problèmes en début de saison, Bradley James Santos a expédié deux bottés d’envoi à l’extérieur contre les Carabins de l’Université de Montréal, vendredi dernier et l’unité de couverture des bottés de dégagement a écopé de deux punitions de 15 verges. Les Stingers ont écopé de 20 mouchoirs pour 198 verges contre les Bleus.

Le receveur de première année Jeremy Murphy effectue les longues remises depuis le match contre McGill. « On avait un joueur pour cette tâche, mais il s’est blessé pendant le camp, a souligné l’entraîneur-chef des Stingers. Je l’ai déjà fait comme joueur, et ce n’est pas évident. On a fait de l’extra sur ce point cette semaine à l’entraînement et Jeremy fait bien. »

« C’est inacceptable 198 verges de punition, mais ce n’est pas de l’indiscipline, d’ajouter Collinson. On doit comprendre comment jouer, notamment sur les unités spéciales. Ça fait deux parties qu’on écope beaucoup de punitions et on doit corriger cet aspect. »

Premier départ pour Thomas Khuong