Une première pour les Titans

Les joueurs des Titans de Limoilou auront le cœur léger pendant la semaine de congé.

Dans un gain de 50-17 face aux Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu cet après-midi combiné à une défaite des Cheetahs de Vanier face aux Cougars du Collège Champlain au pointage de 21-12, les Titans de Limoilou se sont assurés de disputer un match à domicile dans les séries éliminatoires, une première dans l’histoire du programme depuis qu’il a accédé à la Division 1.

Exclus des séries l’an dernier avec une seule victoire, les Titans présentent maintenant une fiche de cinq gains et deux revers au troisième rang du circuit. «Parce que le circuit est tellement serré, je n’aurais pas prédit que nous aurions une fiche de 5-2 à la pause, mais je crois à ce groupe depuis la fin de la saison l’an dernier, a affirmé l’entraîneur-chef Dave Parent. Même si les victoires n’étaient pas au rendez-vous, je savais que nous étions de retour. Je ne suis donc pas surpris de nos succès cette année.»

Après un premier quart brouillon où ils tiraient de l’arrière par la marque de 8-3, les Titans ont complètement dominé les 45 dernières minutes. Le quart-arrière de première année Pierre-Luc Michaud a continué son bon travail et l’attaque terrestre a très bien fait.

«C’est la première année que nous sommes capables de lever la balle, a résumé Parent. Les Géants nous ont présentés de la couverture zéro, mais nous avons démontré que nous sommes capables de lancer. Nous avons de bons athlètes. Au sol, on mise toujours sur la même recette à Limoilou et il n’y a pas de «one man show». Natan (Girouard-Langlois) et Olivier (Savard) forment un excellent duo. Natan ouvre la voie et Olivier est un joueur spécial à sa première saison.»

Girouard-Langlois a réussi deux majeurs et récolté 133 verges en 15 courses alors que Savard a atteint la zone payante à une occasion.

Michaud est rapidement devenu le numéro un avec les Titans. «Je ne pensais pas avoir un impact aussi élevé dès ma première année, a-t-il reconnu, mais j’avais dit à Dave que faire du banc n’était pas une option qui m’intéressait. J’ai monté dans la hiérarchie en devenant le 2e quart-arrière et après j’ai mérité le poste de partant. Il y a une grosse marche entre le juvénile et le collégial, mais les gars ont tellement confiance en moi même après un mauvais jeu que je ne suis pas stressé.»

Michaud a complété 18 de ses 27 passes pour 202 verges. Il a lancé deux passes de touché et fut victime d’une interception. Auteur d’un majeur, Louis-Félix Doyon a capté six passes pour 75 verges.