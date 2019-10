Voici la carte des meilleures et des pires cours d’école

En plus de publier le résultat des évaluations menées dans plusieurs centaines de cours d’école du Québec, Le Journal lance samedi cette carte interactive permettant aux parents de comparer la réalité de leurs enfants avec celles des autres.

Pour chacun des établissements visités, une fiche comportant un code de couleur indique la position relative de la cour par rapport aux autres.

Chaque fiche est accompagnée d’une photo, d’un commentaire rédigé par nos évaluateurs ainsi que de la note attribuée à la cour d’école.

D’autres informations, comme le nombre d’élèves et l’indice de défavorisation de l’école, sont aussi affichées.

Notez que plusieurs cours n’ont pu être évaluées, puisque des travaux s’y déroulaient ou y étaient prévus lors de notre passage. Le cas échéant, cela est spécifié dans la carte, qui fera l’objet d’une mise à jour l’an prochain.

Évaluez-la vous-même

Cette opération n’aurait pu être réalisée sans la précieuse collaboration de nos évaluateurs, Roxane Trudel, qui a scruté les cours d’école de Montréal, de Laval et de Longueuil, et Élie Duquet, qui a visité celles de Québec et de Lévis, durant tout l’été. Le fruit de leur travail de recherche a ensuite été analysé par notre journaliste, Daphnée Dion-Viens, pendant plusieurs semaines.

Puisqu’il s’agit d’une évaluation humaine, nous n’avons pas la prétention de dire qu’elle est parfaite. D’ailleurs, il se peut que l’école de votre enfant n’ait pas été évaluée. En raison de l’ampleur de la tâche, nous avons dû nous limiter à cinq grandes villes. Vous pouvez cependant évaluer vous-même votre cour d’école et nous acheminer vos photos et observations en cliquant ici. Nous reviendrons sur vos constats prochainement.

En terminant, merci à nos collègues de chez NumériQ, dont Ève Lévesque, pour leur précieuse collaboration.

N’hésitez pas à m’écrire si vous souhaitez réagir à notre dossier.

Bonne lecture!

Sébastien Ménard, rédacteur en chef du Journal de Québec et responsable du projet

Évaluez vous-même la cour d’école de votre enfant

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Le Journal vous invite à évaluer vous-même la cour d’école de votre enfant en remplissant notre questionnaire.

Le tiers des cours d’école n’obtiennent pas la note de passage

Photo Chantal Poirier

Alors que les récréations des élèves québécois sont plus longues que jamais, le tiers des cours des écoles primaires n’obtiennent pas la note de passage lorsqu’on évalue la qualité et l’état de leurs installations, révèle une enquête du Journal.

Voici les meilleures cours d’école à Montréal, à Laval et à Longueuil

Chantal Poirier / JdeM

Quelles écoles de la région sont les premières de classe?

Voici les pires cours d’école à Montréal, à Laval et à Longueuil

Photo Chantal Poirier

Ces écoles de la région traînent de la patte.

Une cour de rêve devenue réalité

Photo Chantal Poirier

Après six ans de travail acharné, les élèves, les parents et le personnel de l’école des Petits-Explorateurs à Longueuil peuvent célébrer: leur cour de récréation fraîchement rénovée obtient l’une des deux plus hautes notes de toutes celles visitées par Le Journal.

Un désert d’asphalte renaît

Photo Chantal Poirier

La cour de l’école Edward Murphy, située dans l’est de Montréal, est passée d’un désert d’asphalte et de mauvaises herbes à un superbe terrain de jeu rempli de verdure grâce à la collaboration de dizaines de parents bénévoles.

Les tout-petits négligés

Photo Daphnée Dion-Viens

Lorsqu’elle était à la garderie, la petite Adriana avait l’habitude de s’amuser à l’extérieur dans des modules de jeu et de petites cabanes en bois. L’élève de maternelle 4 ans joue aujourd’hui dans une cour d’école mal en point.

Un désert d’asphalte qui ressemble à une cour de prison à Laval

Photo Chantal Poirier

La cour de récréation d’une école flambant neuve à Laval est un immense désert d’asphalte, sans verdure, ni banc, ni ombre, entourée d’une immense clôture métallique.

Longueuil: «des cours comme ça, on ne veut pas voir ça»

Photo Chantal Poirier

Avec son asphalte craquelé, ses mauvaises herbes et ses clôtures métalliques rouillées, la cour de l’école Paul-De Maricourt à Longueuil est l’une des pires visitées par Le Journal.

