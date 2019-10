[PHOTOS] Voici les meilleures cours d'école à Québec et à Lévis

Le Journal vous présente les meilleures et les pires cours d’école selon les évaluations réalisées dans cinq grandes villes de la province: Québec, Lévis, Montréal, Laval et Longueuil. Le nombre d’écoles peut varier d’une ville à l’autre, puisque plusieurs cours de récréation peuvent avoir obtenu le même score. Des cours d'école n'ont pas été évaluées parce que des travaux étaient prévus cet été ou s'y déroulaient lors de notre passage.

Voici les meilleures cours d'école à Québec et à Lévis.

Québec

3e position (87%)

École Dominique-Savio

École Du Versant – Sainte-Geneviève

2e position (93%)

École Sainte-Monique

Alors que certains élèves se marchent sur les pieds dans leur cour de récréation, ceux de l’école Sainte-Monique, à Québec, profitent quotidiennement d’une denrée rare: de grands espaces de verdure pour se dégourdir les jambes.

1re position (97%)

École Fernand-Séguin

Avec ses immenses arbres matures, ses vastes espaces gazonnés, ses pentes pour glisser hiver comme été et ses sentiers à sillonner en trottinette, l’école Fernand-Séguin, à Québec, peut se vanter d’avoir l'une des meilleures cours de récréation parmi toutes celles que Le Journal a visitées.

Lévis

3e position (80%)

École de la Rose-des-Vents

École de la Ruche

École Clair-Soleil

École de Taniata

École Plein-Soleil

2e position (83%)

École Desjardins

1re position (87%)

École du Ruisseau

Pour tous les résultats, consultez notre carte interactive ci-dessous.

Montréal: les cours d’école les moins vertes mais les mieux entretenues

Même si c’est à Montréal que la moyenne des notes obtenues est la plus basse, c’est aussi dans la métropole que l’on retrouve les cours d’école les mieux entretenues (moyenne de 2,12 sur 3). À la Commission scolaire de Montréal, on indique avoir récemment multiplié les travaux de rénovation: deux cours d’école sur trois ont fait l’objet de mesures d’embellissement ou de travaux majeurs au cours des 10 dernières années. Par contre, c’est à Montréal que l’on retrouve le moins de verdure dans ces espaces de jeu (moyenne de 1,18 sur 2).

La région de Québec devance celle de Montréal

Les cours d’école de Québec et de Lévis obtiennent de meilleurs résultats globaux que celles de la grande région de Montréal (69% contre 62%). Dans la région de la capitale, les cours visitées étaient souvent plus vertes et mieux équipées que celles situées dans la métropole ou en périphérie, où les espaces de jeu vides sans modules de jeu ou équipements sportifs étaient plus fréquents.

Longueuil et Lévis: les cours d’école les plus vertes

Les villes de Longueuil et de Lévis peuvent se vanter d’avoir les cours d’école les plus vertes, avec une note moyenne de 1,62 sur 2 obtenue pour ce critère. Sans surprise, le gazon et les arbres étaient davantage présents en banlieue qu’en ville. Les cours sont généralement plus grandes en banlieue, si bien que la verdure résiste probablement mieux au piétinement quotidien de centaines d’écoliers.