Voyager en famille

Saviez-vous qu’il existe dans la ville de Hershey en Pennsylvanie des lampadaires en forme de chocolat « kisses » ? Que La Nouvelle-Orléans offre un camping pour VR en plein milieu de la ville, à 10 minutes de Bourbon Street ? Parlez-en à Josée Boudreault ! Au fil de ses voyages, elle a découvert des endroits fascinants, surtout aux États-Unis, un pays qu’elle affectionne particulièrement pour les voyages en famille. Plus récemment, pour célébrer ses 50 ans, l’animatrice et conférencière a traversé pour la première fois l’Atlantique avec sa famille, à la découverte de l’Italie. Une expérience inoubliable qu’elle a bien l’intention de renouveler pour son plus grand plaisir et celui des siens.

Photo courtoisie

Vous aimez particulièrement voyager sous les tropiques ?

J’ai eu la chance d’explorer plusieurs destinations des Caraïbes. Je me suis mariée sur une plage, à Punta Cana, en République dominicaine. C’est aussi dans le sud, à Cuba, dans un hôtel de la chaîne Sandal, que j’ai fait mon premier voyage en amoureux avec Louis-Philippe Rivard, le père de mes deux petites dernières. Fillette, je rêvais de me retrouver les deux pieds dans le sable sur une plage dorée. Mais de mon Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce rêve me paraissait inaccessible.

Quels hôtels comptent parmi vos préférés dans le sud ?

L’hôtel El Dorado Royale, à Riviera Maya, surtout pour son expérience culinaire. Dans la salle à manger, sur d’immenses écrans, on peut suivre en direct la préparation de nos plats. C’est captivant de voir le chef à l’œuvre pendant que l’on patiente, et quel bonheur ensuite de les déguster ! Le Grand Memories Splash de Punta Cana est aussi un autre hôtel que nous affectionnons particulièrement pour son parc aquatique et ses étonnantes glissades d’eau.

Vous avez également eu un coup de cœur pour Phoenix, en Arizona ?

Au point où si j’avais à m’installer ailleurs qu’au Canada, j’opterais pour cette ville. Son climat chaud et sec est idéal. Sa gastronomie n’a rien à envier à celle de New York ou d’autres grandes villes américaines. C’est une ville qui vibre avec beaucoup de microbrasseries aux belles cours intérieures. La ville anciennement attrayante pour les retraités attire maintenant les adeptes de vélos et de trekking.

La région a beaucoup à offrir aux enfants, semble-t-il ?

Butterfly Wonderland à Scottsdale, à une vingtaine de minutes de Phœnix, avec son atrium où volent des milliers de papillons, est l’une des nombreuses attractions qu’il faut visiter en famille. C’est le plus grand atrium à papillons de tous les États-Unis. Dans le même complexe, les enfants raffolent d’Ody Sea Mirror Maze, un labyrinthe de miroirs impressionnant, mais également, l’aquarium Ody Sea. Le Legoland Discovery Center Arizona, à proximité, fait aussi le bonheur des enfants. Les amateurs de bons restaurants et de boutiques « westerns » seront comblés dans le « Old Scottsdale ». Enfin, le Pima Air & Space Museum à Tucson, à deux heures de route, plaira aux amateurs d’aviation.

Vous aimez aussi voyager en VR ?

Photo courtoisie

En 2017, un an après mon AVC et pour fêter mon rétablissement, nous avons parcouru 6000 km à travers les États-Unis, en trois semaines, dans un VR de 25 pieds. Nous avons séjourné à Niagara Falls, au Tennessee... Louis Philippe est un amateur de KFC et il tenait absolument à manger du Kentucky Fried Chicken, à Corydon en Indiana, la ville qui a vu naître le premier restaurant KFC. Il en a acheté un gros baril et nous l’avons dégusté pour nous amuser en famille, à notre camping ! Nous avons visité Graceland à Memphis, et même résidé dans un camping en plein centre-ville de La Nouvelle-Orléans, au French Quarter RV. Ce camping urbain est situé à 10 minutes de Bourbon Street. Il ressemble à un immense terrain de stationnement luxueux. Bien qu’il ne soit pas très esthétique, il est propre, bien tenu et parfait lorsqu’on veut visiter La Nouvelle-Orléans.

Vous avez terminé ce long voyage en Floride ?

Photo courtoisie

D’abord, nous avons séjourné au Mississippi, pour finalement nous reposer à Pensacola dans le Panhandle, en Floride. Un lieu magique qui offre les plus belles plages de toute la Floride. Nous avons terminé notre escapade à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. L’année suivante, nous sommes repartis aux États-Unis, mais cette fois, en tente-roulotte.

Vous avez une affection particulière pour la ville de Hershey en Pennsylvanie ?

C’est à cet endroit qu’a été fondée l’entreprise de chocolat Hershey. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, certains lampadaires de la ville sont en forme de chocolat « Kisses ». Pour tout savoir sur la confection du chocolat et l’histoire de l’entreprise, The Hershey Story Museum est à voir. En plus, on y trouve un immense magasin qui offre un grand éventail des produits Hershey, dont des Kit Kat de trois livres ! Ne manquez pas non plus le Hershey Park, un grand parc d’attractions avec des thèmes inspirés du chocolat. Une communauté Amish y est aussi bien présente. C’est tout de même fascinant de voir des calèches stationnées à côté de sa voiture !

C’est vrai que vous aimez particulièrement Nashville ?

Nous adorons y aller en amoureux, car Louis-Philippe est un grand amateur de musique country. Le CMA Fest d’une durée de trois jours est une expérience à vivre une fois dans sa vie ! Dans un seul et même endroit, au Nissan Stadium, les meilleurs chanteurs de country se produisent pour le plus grand bonheur de leurs fans. Quelle joie également de faire la tournée des bars de Nashville, d’écouter de la bonne musique et de prendre un verre en amoureux !

Dernièrement, pour fêter vos 50 ans, vous avez fait un voyage de trois semaines en Italie ?

Photo courtoisie

C’était la première fois que nous traversions l’Atlantique en famille. J’ai eu un grand coup de cœur pour Venise, mais aussi pour la région du Chianti où nous avons loué une maison à San Casciano, à 30 minutes de Sienne. Nous avons également séjourné à Bozzano à proximité des célèbres villages des Cinque Terre, que mes filles rêvaient de visiter. Il faut voir ces maisons colorées, perchées à flanc de montage, en bord de mer ! De toute beauté ! Pour faire plaisir à mon neveu qui nous accompagnait, nous sommes allés à Maranello visiter le Musée Ferrari ! Et pour les fans de Formule 1, à l’hôtel Maranello Palace, une Ferrari de F1 toute rutilante les accueille à la réception.

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.