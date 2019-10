C’est arrivé la semaine du 6 octobre

Ouverture d’un congrès de quatre jours à Québec, lors duquel le Mouvement souveraineté-association (MSA) de René Lévesque et le Ralliement national (RN) de Gilles Grégoire vont se fusionner. Cette nouvelle association aboutira à un nouveau parti politique souverainiste : le Parti québécois (PQ). Quelques jours plus tard, Pierre Bourgault, meneur de l’autre mouvement politique souverainiste, le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), demande la dissolution de son parti. Il encourage les anciens partisans du RIN à rejoindre René Lévesque. Le Parti québécois participera à ses premières élections en 1970 et sera porté au pouvoir pour la première fois en 1976.