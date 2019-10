Des citoyens de Saint-Léonard à la merci des pluies

Le système d'évacuation des eaux usées de l'arrondissement montréalais de Saint-Léonard est si inadéquat que des dizaines de résidences sont inondées chaque fois qu'une forte averse tombe dans le secteur.

Cette situation dure depuis de nombreuses années et les compagnies d'assurances refusent d'indemniser les citoyens dont plusieurs sont à bout de ressources.

Une centaine d'entre eux seraient touchés, dont la plupart seraient des aînés.

«On est prisonnier ici [...] Il y a toujours la peur qu'il mouille et que l'eau entre. On ne voit jamais la fin», raconte Ida Vici, âgée de 81 ans et résidente de Saint-Léonard depuis 46 ans.

Pascal Monaco, son voisin, avait commencé à rénover son logement, mais les pluies pendant le mois de juillet ont tout détruit. «Tout l'appartement, tout ce qui est dedans n'est plus bon», explique-t-il.

«Les changements climatiques, on les vit»

Les responsables de l'arrondissement ont confirmé à TVA Nouvelles que les égouts sont de trop petite dimension et que la Ville de Montréal n’a encore rien fait pour remédier à la situation.

«Les changements climatiques, on les vit. Les égouts ont été conçus il y a 50 ans», estime Dominic Perri, conseiller municipal dans Saint-Léonard.

«Ils sont en train d'étudier, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Les citoyens ont raison. Ils ont besoin d'avoir des correctifs pour vivre en paix», ajoute-t-il.

Après toutes ces années passées les deux pieds dans l'eau, des résidents du secteur disent avoir été convoqués par la Ville de Montréal pour une réunion spéciale qui doit se dérouler lundi soir.