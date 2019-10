Des cours d’école qui sortent de l’ordinaire

Au centre-ville de Lévis, une « forêt nourricière » a été aménagée cet été dans la cour de l’école Notre-Dame, grâce à une collaboration avec l’organisme Nature Québec. Dans cette petite zone de verdure, on retrouve des arbres fruitiers, comme des pommiers et des poiriers, de même que des fines herbes et des vivaces comestibles. Cet aménagement fait partie d’un vaste chantier de réaménagement qui vise à métamorphoser cette cour faite en grande partie d’asphalte et de clôtures métalliques. Dès l’été prochain, les élèves devraient pouvoir profiter de jardins communautaires, de murs d’escalade et de zones de verdure dans leur toute nouvelle cour, un projet d’envergure mené à bout de bras par l’équipe-école et son directeur, David Pelletier, appuyés par les parents et la communauté.