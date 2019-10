Des voisins exaspérés par la construction d'un immeuble au milieu de leur maison

La construction d’immeubles à logements dans un quartier résidentiel de l’arrondissement de Sainte-Foy à Québec crée beaucoup d’exaspération dans le voisinage.

Un immeuble de 14 mètres est notamment en construction sur la terrasse Laurentienne depuis cet été au milieu de bungalows.

Plusieurs résidents du secteur se plaignent que le bâtiment dérange leur vue, mais fait aussi baisser la valeur de leur maison.

«Avant je voyais la chaîne des Laurentides, je ne vois plus rien. Je vois juste deux blocs. Pour l’instant, ça a affecté certainement ma qualité de vie parce qu’il y a eu énormément de dérangement», explique un voisin.

«C’est dommage d’avoir un "paquebot", comme tout le monde l’appelle, pratiquement dans notre cour. De ma salle à manger, je vois comme il faut l’étage supérieur, c’est quand même plate», ajoute un autre.

Du côté de l'opposition officielle, on souhaite que la Ville de Québec agisse dans ce dossier et trouve des solutions.

«Ce n’est pas vrai qu'on va dire aux citoyens de prendre des recours pour se faire entendre», fait savoir le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin.

«Le premier rôle d'un élu, c'est de représenter les citoyens et de s'asseoir à la table, de trouver des solutions, et s'assurer que ce genre de projet là n'avance plus. Oui à la densification, mais il faut le faire de façon intelligente, et ce n’est pas le cas ici aujourd'hui.»

La Ville de Québec assure, de son côté, que le règlement de zonage dans le secteur a été respecté.

Les citoyens eux vont déposer un recours pour tenter d’être indemnisés pour la perte de valeur de leur résidence après la construction de l’immeuble.