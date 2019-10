Deux travailleurs électrocutés chez Margarine Thibault

TROIS-RIVIÈRES | Deux travailleurs ont été électrocutés tard samedi soir à l’usine de l’entreprise Margarine Thibault, à Trois-Rivières.

Selon la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui a ouvert une enquête sur cet accident de travail, les deux travailleurs ont été blessés par une décharge électrique provenant d’un appareil.

«Un travailleur effectuait une manœuvre qui impliquait une pompe électrique. Lors de cette manœuvre, le travailleur aurait reçu une importante décharge électrique. Un autre travailleur, à proximité, a aussi été électrisé», a expliqué à l’Agence QMI, en après-midi dimanche, Alexandre Bougie, porte-parole de la CNESST, disant toutefois ne pas être en mesure de fournir des informations sur l’état de santé des deux employés.

L’accident est survenu vers 23 h.

La CNESST a aussitôt dépêché un inspecteur sur place, a mentionné M. Bougie, ajoutant que l’enquête qui a été mise en branle aura pour but de déterminer la cause et les circonstances exactes de l’événement. L’équipement utilisé et les méthodes de travail seront notamment examinés. Des témoins seront aussi rencontrés.

L’accident est survenu alors que le travailleur qui manipulait la pompe s’apprêtait à nettoyer une ligne de production.

Jusqu’à nouvel ordre, la CNESST a interdit l’utilisation de la pompe électrique impliquée dans cet accident de travail. Elle fera l’objet d’une expertise, a indiqué M. Bougie.

Il s’agit du deuxième grave accident de travail à survenir en deux jours dans la région de la Mauricie. Vendredi matin, une employée du ministère de l’Agriculture qui effectuait un tournage sur les terrains de l’entreprise La Perle Rouge, à Shawinigan, est morte lorsque son foulard s’est enroulé dans un arbre de transmission relié à la prise de force en mouvement d’un tracteur.