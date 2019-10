États-Unis : un deuxième lanceur d’alerte disposé à témoigner sur Trump

WASHINGTON | Un deuxième lanceur d’alerte est prêt à témoigner sur le président américain Donald Trump, visé par une enquête parlementaire en vue d’une procédure de destitution, a indiqué son avocat cité dimanche par la chaîne de télévision ABC.

Mark Zaid, qui représente le premier lanceur d’alerte dont le signalement a provoqué l’ouverture de cette enquête, a indiqué à ABC News que son client était également membre des services de renseignement et avait une connaissance directe de certains des éléments évoqués par son confrère et qui avaient trait à une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien.

Une entrevue de l’avocat doit être diffusée plus tard dans la journée par la chaîne de télévision.