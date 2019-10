Hugo Houle s’illustre en échappée

Après avoir été contraint à l’abandon samedi au Tour d’Émilie en raison de crampes dans les jambes, Hugo Houle (Astana) a connu une fin de course tout à fait différente, dimanche, au Grand Prix Bruno Beghelli (1.HC), à Monteveglio, en Italie.

«À la fin, j’ai attaqué et je suis sorti dans un groupe de sept cyclistes avec trois tours à faire, je pense. Nous nous sommes fait reprendre un peu et nous sommes ressortis, mais moins nombreux, a fait savoir Houle. J’ai fait environ une quarantaine de kilomètres d’échappée avec quatre cyclistes. Je me suis amusé. Mes coéquipiers n’avaient pas à chasser, donc ça rendait la course plus facile pour eux.»

L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain) a remporté la course de 199,3 kilomètres au sprint devant cinq concurrents. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) ont respectivement fini deuxième et troisième.

Du côté d’Astana, le meilleur résultat a été réalisé par l’Italien Davide Ballerini, 21e à sept secondes du vainqueur. Houle (+1 min 41 s) a fini quant à lui au 90e rang dans un peloton de 15 compétiteurs.

«Ç’a bien été aujourd’hui. Mes jambes vont beaucoup mieux, ça m’a rassuré. Je pense que ça sera bon pour la suite des choses», a dit l’athlète de 29 ans.

Houle et son équipe bénéficieront d’une journée de repos lundi avant de reprendre l’action mardi pour les Trois vallées varésines (1.HC). Mercredi, Astana sera sur la ligne de départ du Milan-Turin (1.HC).

«Le moral de l’équipe est bon. Il y a beaucoup de montées et c’est plus difficile, mais ça convient bien à Jakob Fuglsang. Nous avons un bon leader pour le Tour de Lombardie [du World Tour] samedi avec Jakob. C’est certain que nous allons essayer de gagner à chacune des courses que nous allons prendre le départ», a conclu Houle.