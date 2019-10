Jaccob Slavin complète la remontée des «Canes»

Les Hurricanes de la Caroline ont effectué une belle remontée pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 4 à 3 en prolongation, dimanche, au PNC Arena.

Jaccob Slavin a complété la poussée de trois buts sans réplique des «Canes» en temps supplémentaire.

Après une période de jeu, le Lightning menait 3 à 1, ce qui n’a pas empêché la Caroline de remonter la pente petit à petit. Erik Haula a réduit l’avance en deuxième période en avantage numérique.

Dougie Hamilton, lui aussi avec l’avantage d’un homme, a forcé la prolongation avec un peu plus de sept minutes à faire à la rencontre. Sur le but d’Hamilton, Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov ont amassé une deuxième mention d’aide dans ce match.

Face à son ancienne équipe, le gardien des «Bolts» Curtis McElhinney a connu une bonne performance en repoussant 40 lancers. Son vis-à-vis Petr Mrazek n’a fait face qu’à 13 tirs.