Julien Clerc sous toutes ses facettes à la Maison Symphonique

Deux pianos, une section de cordes... Il n’en fallait pas plus à la légende de la chanson française pour mettre en lumière son riche répertoire. «Je veux être utile, à vivre et à chanter...» Avec son légendaire trémolo, Julien Clerc a poussé les premières paroles de la pièce «Utile», comme pour asseoir à nouveau sa pertinence.

Après s’être assis au piano pour entonner «Si on chantait» et «La jupe en laine», l’artiste a présenté «This Melody», visiblement ému. «C’est une chanson inspirée par les Antilles, d’où vient mon grand-père.»

Lorsque Julien Clerc a chanté «Ce n’est rien», le contact s’est établi pour ne plus jamais se défaire avec les spectateurs. En alternant entre ballades crève-coeur comme «Fais-moi une place» et «Souffrir par toi n’est pas souffrir», qui ont tiré les soupirs de l’assistance, et chansons plus pimpantes comme «Mélissa» et «Lili voulait aller danser», qui ont fait bouger les têtes, l’interprète a su tenir les spectateurs en haleine.