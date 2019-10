La chute et la renaissance

Le 26 mai 2018, la CAQ tenait le congrès le plus couru de son histoire à Lévis. L’enivrante odeur de la prise de pouvoir possible était perceptible. Alors que tous flottaient plus ou moins, le député de La Peltrie avait le teint grisâtre. À ceux de la faune politico-médiatique avec qui il avait tissé des liens au fil des ans, il ne faisait déjà pas de cachettes sur la période trouble qu’il traversait depuis quelques mois. Caire était là, debout parmi la foule agitée qui ne voulait pas rater le train du pouvoir, mais moralement, il rampait dans les tranchées, affaibli par les blessures.