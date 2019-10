La quête de l’amour perdu...

Il y a quatre mois, la vie d’Emilia a complètement basculé. Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée dans un lit d’hôpital, une pâle image d’elle-même, et l’amour de sa vie, son chum des trois dernières années, l’a abandonnée là, sans qu’elle sache pourquoi. Incapable de tourner la page sur cette histoire d’amour interrompue, la jeune femme parcourt des kilomètres pour s’inscrire à la même université que son ex, dans le but de le reconquérir...

Emilia, surnommée Millie, a le cœur brisé. Donovan, son ancien chum, semble totalement se ficher d’elle. Claire, sa meilleure amie, ferait tout pour elle. Ça, c’est ce qu’on sait de prime abord, dès les premières pages de ce nouveau roman signé Joannie Touchette. Mais derrière tous ces faits, il y a tellement plus... Qu’est-il arrivé à Millie, exactement, pour qu’elle se retrouve avec des cicatrices au visage et aveugle d’un œil ? Donovan est-il lâche à ce point ? Petit à petit, tous les éléments de l’intrigue se mettent en place, tels les morceaux d’un casse-tête, et c’est avec un plaisir fou – voire une obsession qui nous empêche de refermer le livre – que l’on veut découvrir le dénouement de cette histoire d’amour poignante et tragique !

En amour avec l’amitié

Le personnage principal est assez complexe... Il se veut attachant à ses heures, déstabilisant à d’autres et un peu énervant par moments. Cependant, toutes les « couches » de son être forment un tout très fort, authentique, vulnérable et crédible. Millie, on a souvent envie de la serrer dans nos bras. Heureusement, sa meilleure amie Claire est là pour s’en charger ! Voilà d’ailleurs une des grandes forces de ce récit : même s’il s’agit d’une histoire d’amour dramatique, c’est surtout l’amitié qui, au fond, est aux racines mêmes de l’intrigue. Que ce soit avec son inséparable amie Claire ou encore Jesse, un mystérieux inconnu avec qui elle tisse rapidement des liens, Millie est une personne vibrante qui ne pourrait vivre sans sentiments amicaux. Elle est peut-être à la quête de son amour perdu, mais ce qui la sauve, ce sont ses repères amicaux. De vrais contacts avec de vraies personnes. Et ça, ça fait du bien à voir à une époque où les amis virtuels (via Facebook, Instagram et tout le tralala) ont la cote !

Troublant, le livre Jusqu’à lui fait rêver à l’amitié, la vraie !

L’employée du mois – Frédérique

D’accord, l’été est terminé. Ceci étant, qui a dit qu’on n’avait pas le droit de rêver encore un peu au soleil, à la plage et aux cornets de crème glacée (ou aux sundaes) ? Ainsi, pour les nostalgiques de la saison estivale, ce roman est idéal. Frédérique vient de terminer sa première année d’étude au cégep et elle est folle de joie à l’idée de passer son été à travailler comme sauveteuse à la même piscine que sa meilleure amie, Mégane. Mais bon, il y a beau y avoir congé de devoirs durant l’été, il n’y a certainement pas un congé d’émotions ! La jeune femme le réalisera assez vite quand son ex débarquera à nouveau dans les parages... Disponible dans la même série : L’employée du mois – Mégane.

Animaux musicaux (album audio)

Des musiciens de la nature, voilà exactement ce que sont les animaux, au fond ! À travers leurs chants ou leurs cris, les animaux communiquent entre eux, mais ils émettent également des sons parfois très agréables aux oreilles. Quelle belle idée, ainsi, de présenter un album audio qui regroupe les « chansons » d’animaux du monde entier ! Le rossignol, le loup, la baleine à bosse, la cigale (qui ne connaît pas le fameux chant de la cigale ?) ou encore des espèces plus inconnues comme le gibbon, l’araignée croix de Saint André et la grenouille Odorrana Tormota : ils ont tous une voix à faire entendre. Les enregistrements des sons des 14 espèces animales sélectionnées pour cet ouvrage peuvent être écoutés gratuitement via le site web de La Montagne secrète.

Les fables extravagantes de Conrad le corbeau

Les Fables de la Fontaine ont bercé l’enfance de plusieurs et continuent de le faire, encore à ce jour. Amateurs de fables, vous voici désormais avec un autre recueil à vous mettre sous la dent, pour le plaisir des petits comme des plus grands. Et attention : ces nouvelles fables sont écrites par un corbeau, rien de moins ! En effet, Conrad le corbeau s’amuse beaucoup à raconter les aventures d’un escargot qui conduit une moto, d’une moule savante qui rêve d’avoir un crayon pour écrire son nom ou d’une fourmi carte de mode, pour n’en nommer que quelques-unes. À la fois farfelues et instructives, les fables de ce recueil mettront certainement une petite touche de piquant dans la routine justement parfois trop routinière du dodo !