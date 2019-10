Objectif NHL: Lafrenière aura-t-il de la compétition?

Ce qui impressionne dans le cas de Raymond, c’est sa capacité à dominer face à des joueurs plus âgés. La saison dernière, à seulement 16 ans, il a terminé avec 48 points en 35 matchs avec le programme des moins de 20 ans de Frölunda, en Suède. Il en a ensuite remis lors du Championnat mondial des moins de 18 ans en avril avec huit points en sept parties, soit une production comparable à plusieurs joueurs un an plus vieux et réclamés au premier tour l’an dernier, dont Trevor Zegras, Dylan Cozens et Alex Turcotte, tous auteurs de 9 pts. Raymond jouera avec des hommes cette année à Frölunda et devrait être un joueur d’impact avec la Suède au prochain Championnat mondial de hockey junior.