Le Jonathan Drouin qu’on attendait

« Il y avait de la frustration, mais j’ai sorti mes émotions pendant le match. Je me sentais encore plus impliqué. J’ai gagné des batailles importantes. Si je peux faire ça tous les soirs, je serai bien heureux », a raconté Drouin au terme de la victoire dramatique de 6 à 5 du Canadien sur les Leafs.

Officiellement, Drouin n’a été crédité que d’une seule mise en échec. Toutefois, la pression qu’il a appliquée tout au long du match et une approche rapide et efficace au porteur ont forcé les joueurs des Maple Leafs à penser rapidement.

Lorsqu’on joue avec intensité, on ne force pas seulement l’adversaire à commettre des erreurs. Parfois, on provoque un peu notre chance. C’est exactement ce qui s’est produit lorsque l’attaquant de 24 ans a marqué en fonçant ardemment au filet.

« Nous avons créé du momentum, Max et moi. Ce n’était pas un but spectaculaire, mais il était important », a raconté Drouin au terme de la rencontre.

Et comment ! Ce but a jeté les bases de la remontée du Canadien, 11 secondes après avoir vu William Nylander porter la marque à 4 à 1.

À Buffalo, mercredi, il tentera de récolter un point dans un troisième match consécutif. Ce qu’il n’a pas réussi à faire depuis les rencontres du 3, 5 et 7 février. Drouin avait alors compilé neuf points (3 buts et six passes). On est encore loin d’un résultat semblable, mais si la version 2.0 de Jonathan Drouin peut continuer de se présenter match après match, il reprendra sa place dans le cœur des amateurs.