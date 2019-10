Le MoMA de New York fait peau neuve

Une petite entrée dominicale pour nous éloigner un peu du tourbillon politique incessant. Dans mon premier billet sur le site du Journal de Québec et sur celui du Journal de Montréal je soulignais mon intérêt pour tout ce qui touche la société américaine.

Ce matin, j’ai donc choisi d’attirer votre attention vers la réouverture du MoMA de New York. Bien des Québécois choisissent de visiter New York lors des vacances ou des longues fins de semaine. Si vous planifiez une petite virée dans la Big Apple, le musée ouvrira ses portes le 21 octobre après quatre mois de fermeture.

Quoi de neuf? La direction innove et prend un risque en modifiant la disposition des œuvres. L’investissement de 400 millions$ visait à agrandir la surface du musée et à rapprocher le musée des gens en offrant un accès gratuit au rez-de-chaussée. Mais il y a plus.

Soucieux de renouveler l’expérience des amateurs d’art et des touristes, les dirigeants ont également favorisé le mélange de réalisations plus anciennes d’artistes réputés avec les œuvres d’artistes actuels ou émergents. Une autre variation pourrait être de disposer côte à côte des artistes dont les thèmes et les styles n'avaient pas été associés avant. Ainsi Picasso et Les Demoiselles d’Avignon auront comme voisins d’exposition Faith Ringgold et American People Series #20: Die. Ringgold est originaire de Harlem.

Les modifications apportées vous charmeront-elles? Permettront-elles de découvrir des artistes moins connus et d’enrichir les perspectives? Le personnel du musée est fébrile!

Je vous laisse ici un lien pour un article du New York Times en lien avec la réouverture et ici un lien pour le site du MoMA.

Bon dimanche!