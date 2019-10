Les Rays peuvent-ils se relever?

La tâche des Rays de Tampa Bay s’annonce titanesque, eux qui tirent de l’arrière 2 à 0 dans la série de division de la Ligue américaine contre les Astros de Houston.

L’attaque de la formation floridienne a été bien silencieuse, inscrivant seulement trois points en deux matchs jusqu’ici. Frustrée par les partants Justin Verlander et Gerrit Cole, elle aura à faire face lundi après-midi à Zack Greinke, qui n’a rien à envier à ses deux coéquipiers. Le droitier a conservé une fiche de 18-5 et une moyenne de points mérités de 2,93 en saison régulière, ce qui n’augure rien de bon pour la troupe du gérant Kevin Cash.

Néanmoins, il n’est pas question d’abandonner, surtout que les Rays retrouveront le Tropicana Field.

«Je ne vois certainement pas une équipe en train de s’écrouler, a commenté au quotidien "Tampa Bay Times" l’entraîneur-chef à propos de son groupe, qui s’est incliné 6 à 2 et 3 à 1 au Texas. Nos gars se défoncent. Le problème, c’est que nos frappeurs sont dominés.»

Effectivement, ses hommes doivent trouver le moyen d’ennuyer l’élite du baseball majeur. Cette année, ils en ont été incapables : les Rays ont conservé une fiche de 16-24 contre leurs rivaux de l’Américaine ayant atteint les séries éliminatoires. La situation ne s’est pas améliorée devant les Astros, Verlander et Cole totalisant 23 retraits sur des prises en 14 manches et deux tiers.

De l’espoir?

Néanmoins, les porte-couleurs de Tampa Bay essaient de s’encourager en évoquant le passé, aussi lointain soit-il. Au début de la campagne, ils avaient vaincu les Astros trois fois d’affilée après avoir échappé le duel initial d’une série de quatre parties. Ils croient pouvoir réaliser de nouveau l’exploit.

«Nous ne pensons pas être battus, loin de là, a dit le joueur d’avant-champ Joey Wendle. Nous savons qu’il faut gagner les trois prochaines rencontres, mais nous avons défait ces gars-là trois fois de suite durant la première semaine de la saison. Nous estimons que c’est possible et nous aurons un très bon lanceur [Charlie Morton], lundi.»

Aux yeux du voltigeur Austin Meadows, l’affrontement à venir permettra aux Rays de montrer de quel bois ils se chauffent.

«Vous avez vu notre détermination et notre capacité à rebondir. Nous l’avons fait toute l’année, a-t-il souligné. Nous n’allons pas laisser tomber, même si nous avons le dos au mur. Certes, c’est 2 à 0 et le défi est difficile, mais on va se présenter lundi et voir ce que nous avons à offrir.»