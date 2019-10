Les Yankees vont-ils passer le K.-O. aux Twins?

Les Twins du Minnesota aura besoin d’un miracle pour renverser la vapeur et combler le retard dans leur série de division face aux Yankees, d’autant plus que les frappeurs de la formation new-yorkaise semblent bien en forme.

Avec une avance de 2 à 0 dans la confrontation au meilleur de cinq parties, les Bombardiers du Bronx accéderont à la série de championnat de la Ligue américaine s’ils l’emportent lundi soir à Minneapolis. Et si la tendance se poursuit, ce sera le cas, puisque la troupe du gérant Aaron Boone a inscrit 18 points lors des deux premiers duels face aux champions de la section Centrale.

Les statistiques historiques avantagent également New York. Dans les séries 3 de 5, une équipe a pris l’avance 2 à 0 à 81 occasions et elle s’est sauvée avec les honneurs 71 fois, ce qui représente un pourcentage de réussite de 88 %. Pour ce qui est des séries de division au format 2-2-1, le club gagnant des deux affrontements initiaux a eu le dessus 27 fois sur 30 à la fin. Néanmoins, les Yankees ne veulent pas crier victoire trop prématurément.

«Il faut demeurer calme. Nous allons nous présenter sur le terrain et égaler leur niveau d’énergie, a mentionné Boone au site MLB.com. Ce sera leur premier match des éliminatoires à domicile et la foule sera enthousiaste. Nous devons nous présenter et afficher la même énergie. Et je sais que nous le ferons. Espérons que nous pourrons aller chercher une partie là-bas.»

Du côté des joueurs, le plan ne change pas. La préparation individuelle doit demeurer à la hauteur, peu importe l’enjeu de la rencontre.

«Tout le monde connaît des hauts et des bas, mais la confiance doit toujours être à la hausse, a déclaré le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius, auteur d’un grand chelem en troisième manche dans le gain de 8 à 2 des siens, samedi. Pour moi, il s’agit seulement de me concentrer sur mon travail et d’essayer de m’améliorer. C’est tout ce que je peux faire. Les gens auront tout le temps quelque chose à dire, que vous soyez bon ou mauvais. À mes yeux, je dois me présenter, jouer et progresser.»

Encore de l’espoir

Même s’ils ont perdu leurs 15 derniers rendez-vous éliminatoires, les Twins ne sont pas abattus.

«Nous allons revoir certains aspects de notre jeu. Il importe davantage de revenir à notre niveau antérieur et non pas de faire les choses différemment», a affirmé le receveur Mitch Garver au quotidien StarTribune.

«Je ne pense pas que le fait de trop réagir nous aidera à être à l’endroit voulu. Il faut miser sur ce que nous sommes pour atteindre l’objectif», a ajouté le gérant Rocco Baldelli.