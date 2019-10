L’hôpital est la maison d’une enfant en attente d’un cœur

Une fillette en attente depuis plus d’un an d’un nouveau cœur a passé l’essentiel de son existence dans des hôpitaux.

La petite Charlie, âgée de 3 ans et demi, a la moitié du cœur gauche atrophiée en raison d’un syndrome d’hypoplasie, une cardiopathie congénitale.

Le quotidien de la jeune famille se déroule depuis 17 mois entre l’hôpital Sainte-Justine et le Manoir Ronald McDonald, à Montréal.

« Elle a passé plus de temps à l’hôpital qu’à la maison, raconte sa maman Enya Sérandour-Barrette, 27 ans. Elle ne sait pas encore ce que ça représente pour de vrai l’hôpital, mais elle sait que notre vraie maison est loin, à Val-d’Or. »

La famille garde espoir qu’un cœur va bientôt se présenter, elle qui avait déjà témoigné au Journal l’an dernier. Leur fille, pleine d’énergie et enjouée, garde le sourire, et sa condition est stable.

« Ça a été des vraies montagnes russes émotionnellement. Il était environ 22 h 30, et on nous appelle pour nous annoncer la nouvelle, relate Enya. C’est la procédure, ils appellent l’équipe médicale du receveur potentiel et ils appellent aussi la famille pour les mettre au courant. »