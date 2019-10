Pédaler à l’intérieur

Celles-ci requièrent toutefois l’usage d’un pneu d’entraînement en caoutchouc, plus dur et lisse, pour résister à la friction créée par le frottement du pneu arrière sur un rouleau, ce qui génère beaucoup de chaleur. La roue d’entraînement s’usera alors moins rapidement qu’une roue de vélo de route, mais ne pourra toutefois pas être utilisée à l’extérieur au retour du beau temps, explique Samuel Rousseau, technicien chez Écho Sports. Ces bases mécaniques à friction peuvent toutefois créer des glissements, des coups de pédale dans le vide, ce qui est plutôt difficile pour les entraînements par intervalles. Par ailleurs, leur puissance (jusqu’à 950 watts) est plus modérée et les niveaux de résistance plus limités qu’une base à entraînement direct.