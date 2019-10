Peu de trains de banlieue en service pour l'Action de grâce

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de service sur la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes le lundi 14 octobre, à l'occasion de l'Action de grâce.

C'est l'horaire du dimanche qui s'applique sur les lignes de train d'exo lors de ce jour férié, et le service de fin de semaine est coupé depuis avril 2018 sur la ligne Deux-Montagnes en raison des travaux du Réseau express métropolitain (REM).

Pour venir au centre-ville, les utilisateurs des transports collectifs de cette zone pourront utiliser la ligne d'autobus 400 Express, qui relie les gares Deux-Montagnes et Grands-Moulins à la station de métro Montmorency.

Sur la ligne Saint-Jérôme, des travaux de reconstruction de passages à niveau feront en sorte que le service sera interrompu entre les gares Saint-Jérôme et Blainville samedi, dimanche et lundi. Des navettes d'autobus desserviront ces gares.

Comme les lignes de train Mont-Saint-Hilaire, Candiac et Mascouche n'ont pas de service le dimanche, les trains n'y circuleront pas non plus lors de l'Action de grâce. Sur la ligne Vaudreuil-Hudson, l'horaire du dimanche s'appliquera.