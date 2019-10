Record de buts en une saison pour Carlos Vela

L’attaquant du Los Angeles FC Carlos Vela a inscrit, dimanche, un 34e but cette saison pour ainsi établir le record du plus grand nombre de filets en Major League Soccer (MLS) au cours d’une même campagne.

Le Mexicain a atteint cette marque historique en obtenant un triplé lors du gain des siens de 3 à 1 face aux Rapids du Colorado. Il a tout d’abord marqué son but record à la 28e minute de jeu, avant de frapper encore une fois, trois minutes plus tard, sur un coup de pied retourné qui a mystifié le légendaire gardien Tim Howard. Le 34e but est venu en début de deuxième demie.

La précédente marque appartenait à Josef Martinez, qui avait compté 31 buts l’an dernier. Avant Vela et Martinez, le record de 27 buts était tenu conjointement par Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) et Bradley Wright-Phillips (2014).

Cette saison, Vela était talonné par Zlatan Ibrahimovic (30 buts) et Martinez (27 buts).

En étant meilleur buteur de la saison, Vela met la main sur le Soulier d’Or de la MLS.