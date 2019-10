Brexit: reprise lundi de difficiles discussions entre UE et Londres

De difficiles discussions sur le Brexit doivent reprendre lundi entre Britanniques et Européens, qui ont jugé largement insuffisante l’offre de Boris Johnson pour éviter un divorce chaotique le 31 octobre, conduisant ce dernier à appeler samedi plusieurs dirigeants européens.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a de son côté indiqué sur Twitter s’être entretenu avec son homologue britannique et lui avoir dit que « des questions importantes demeurent concernant les propositions britanniques » et qu'il y a beaucoup de travail à faire avant » le sommet crucial de l’UE des 17 et 18 octobre.