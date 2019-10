The Unbreakable bond: monument commémorant l'escouade canine de la guerre du Vietnam

Le conflit vietnamien n'est pas celui qui a fait le plus de victimes dans la population amércaine, mais son souvenir est douloureux.

Il est presqu’impossible de nos jours de commenter une intervention américaine en sol étranger sans référer au Vietnam. Le traumatisme est toujours présent et la crainte d’un nouvel embourbement hante les décideurs.

Contrairement aux vétérans des autres guerres, ceux du Vietnam ont dû composer avec l’image négative du conflit. Les journalistes et les caméras de télévision ont sensibilisé les Américains au caractère barbare de certaines opérations américaines tout en sensibilisant aux mensonges des administrations Kennedy et Johnson.

Le temps aidant, on a honoré plus dignement la contribution des vétérans et offert un peu plus de soutien à ceux qui, pour la plupart très jeunes, ont risqué leur vie dans cette partie d’échec d’un épisode de la guerre froide.

Récemment un musée militaire, le Motts Military Museum (Ohio), a ajouté un monument pour souligner la contribution de l’escouade canine au conflit. On a déployé 4 244 chiens pendant le conflit. Le monument représente l’entraîneur Ed Reeves et son chien Prince devant des plaques sur lesquelles sont inscrits les noms de tous les chiens.

Encore aujourd’hui les survivants rappellent que bien souvent ils ont survécu grâce à leurs chiens. Ils ressentent même encore une certaine culpabilité puisqu’à la fin de la guerre les chiens ont été euthanasiés ou donnés à l’armée sud-vietnamienne.

Comme quoi parfois derrière la «grande histoire » nous n’explorons pas toujours toutes les facettes et les retombées d’un conflit. Le chien est le meilleur ami de l’homme dit-on parfois? Pour bien des soldats au Vietnam leur compagnon canin fut un frère d’arme.

Ici le lien pour le Motts Military Museum et ici un lien pour un article du site American Military News qui traite de ce sujet.