«Yamaska»: trois histoires bouleversantes

Après avoir captivé des millions de téléspectateurs et des milliers de lecteurs, l’aventure de la télésérie Yamaska se poursuit cet automne avec trois nouveaux romans inspirés de personnages plus jeunes : Alicia, Ingrid et Marie-Pier. Action, grandes émotions, retournements inattendus, intrigues : Anne Boyer et Dominique Drouin proposent une suite très attendue de ce méga succès.

Après l’énorme succès de Réjanne, Hélène et Julie, trois romans campés deux ans après la fin de la série télé, ce sont les vies de trois jeunes personnages de la série qui sont maintenant racontées, neuf mois plus tard.

Alicia, de retour au travail après son congé de maternité, jongle avec les défis de la conciliation travail-famille. Elle se lie d’amitié avec la flamboyante Valérie... mais découvrira à ses dépens les affres d’une amitié toxique. Photo courtoisie, Marili Levac

Ingrid tente de surmonter les dégâts causés par son infidélité. Au hasard d’une sortie, elle a un véritable coup de foudre pour une fillette en foyer d’accueil, Mélina.

Rêvant de fonder une famille, Ingrid et Olivier s’inscrivent dans la banque mixte pour l’adoption, une démarche qui sera difficile et marquée par des moments angoissants.

Marie-Pier et Brian s’investissent à fond dans la création d’un nouveau site web. Brian est invité à accompagner son père dans un voyage de pêche au Saguenay. À la dernière minute, une rage de dents l’empêche de partir, et il cède sa place à Marie-Pier. La vie de la jeune femme sera bouleversée à jamais après un écrasement d’hydravion.

Des «triplés»!

Anne Boyer et Dominique Drouin sont très fières — avec raison — de leurs nouveaux « bébés », à lire d’ailleurs sans retenue. «On accouche par triplés, nous!», dit Anne avec humour. «On est bien contentes! Ç’a été beau et bon, tout le long», commente Dominique. Photo courtoisie, François Couture

Elles ont beaucoup apprécié la réaction du public pour Réjanne, Hélène et Julie. Chacun des romans a été vendu à plus de 20 000 exemplaires. La tournée de promotion qui a suivi leur parution, le printemps dernier, a permis aux auteures de rencontrer beaucoup de lecteurs.

«On a passé du bon temps. C’est l’fun, quand tu es auteure, d’aller à la rencontre du monde, parce qu’on est pas mal solitaires!», commente Anne Boyer.

La scénariste et romancière avait l’intuition que les gens allaient s’intéresser au destin des personnages de Yamaska.

«On s’est côtoyés sur Facebook pendant plusieurs années, les téléspectateurs et moi. On avait des cotes d’écoute intéressantes. J’avais l’intuition que les gens voudraient savoir la suite... mais le succès a été bien plus retentissant que ce que je pensais, pour être franche!»

Dès l’été 2018, Anne et Dominique se sont de nouveau rivées à leur écran d’ordinateur pour écrire les trois nouveaux romans. Le plaisir fut au rendez-vous, encore une fois, de la conception au produit final.

«Dominique a écrit Alicia, j’ai écrit Ingrid, et on a écrit Marie-Pier à deux, comme on a fait pour les trois premiers. C’était un processus agréable d’écrire ensemble. Ce sont des histoires complètement nouvelles. Même si tu n’as pas écouté la série, tu es capable de lire les romans et les comprendre.»

Pas de suite télé

Il n’est pas question que les six romans publiés soient adaptés à l’écran pour faire une suite de la télésérie Yamaska. «La série télé, nous l’avons arrêtée, Michel et moi, parce qu’on avait fait le tour de ces personnages et de cet univers-là. La suite en roman, c’est parti de moi, qui avais le goût d’écrire des romans. J’avais le goût de faire autre chose.»

Des coïncidences avec l’actualité Anne Boyer et Dominique Drouin ont un don pour raconter des histoires qui apparaissent comme des tranches de vie de gens qui habitent vraiment dans la région de Granby — ou ailleurs au Québec. Leurs personnages sont confrontés à des situations plausibles, même si elles sont parfois poussées à l’extrême pour les besoins du roman. L’adoption, les conflits, la maladie, les amitiés toxiques, les hauts et les bas de la vie de couple, les défis professionnels, les unions avec une personne d’une autre nationalité : beaucoup d’aspects de la vie quotidienne des gens sont abordés avec intensité dans les trois nouveaux romans. D’autres drames se collent malheureusement à l’actualité. Où trouvent-elles leur inspiration? «Mon dieu... je pense qu’on est des vampires, ne le dis pas à personne!», s’exclame Anne Boyer avec humour. «Il y a des histoires qui se sont imposées. Ingrid avait fait deux fausses couches dans le livre d’Hélène. Je trouvais que la suite logique, comme elle avait décidé de ne pas avoir de famille, était d’adopter un enfant en foyer d’accueil. C’est ce qui est venu spontanément.» Ce qu’elle ajoute est étonnant. «J’ai fini d’écrire ce livre en février et quelques mois plus tard arrivait l’horreur de la bambine de Granby. Rien de tout ça n’était arrivé quand j’ai écrit le roman : c’est un hasard.» D’ailleurs, une copine d’Anne Boyer est famille d’accueil et lui a raconté beaucoup de choses. «Je trouve que les histoires d’adoption, c’est un sujet très riche. Je suis adoptée, moi, en plus, donc j’aime les histoires d’adoption.» Pour Alicia, les auteures avaient envie d’explorer la thématique des amitiés toxiques. «Il y a des gens qui abusent et qui vont toujours trop loin», note Anne. Dominique est du même avis : «On veut avoir des situations réalistes et populaires.» Les auteures ont-elles des antennes? Par pure coïncidence, d’autres thèmes abordés dans les romans se sont retrouvés au cœur de l’actualité, après leur période d’écriture. «Il me semble qu’il y a eu plus d’écrasements de petits avions et d’hydravions cet été», note Anne. «C’est ce qui se passe dans le roman de Marie-Pier.» «Ce qui lui arrive n’est vraiment pas drôle», ajoute Dominique.

Ingrid Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme

Ingrid (interprétée par Roxane Loiseau dans la série télé), tente de recoller les morceaux de son couple, affaibli par une infidélité. Au hasard d’une fin de semaine dans un chalet, elle rencontre une famille d’accueil qui prend soin d’une petite fille, Mélina.

La famille d’accueil, débordée, se questionne sur le fait d’avoir un troisième enfant à gérer. Ingrid, de son côté, a craqué pour la petite fille et rêve de l’adopter. Il lui faut convaincre Olivier, qui a encore une crotte sur le cœur.

Après maintes discussions, Ingrid et Olivier s’inscrivent à la banque mixte dans le but de concrétiser ce projet d’adoption.

Les démarches s’amorcent et représenteront, pour ce couple fragile, un parcours difficile, parsemé d’embûches et de déceptions. Leur bonheur à trois est constamment menacé et leur rêve de fonder une famille est bien près de leur glisser entre les doigts.

Alicia Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme De retour au travail après son congé de maternité, Alicia (jouée par Audréanne Carrier dans la série télé) jongle avec les défis de la conciliation travail-famille. Prise dans un embouteillage, elle fait la connaissance d’une jeune maman énergique, Valérie. Avec sa personnalité flamboyante, Valérie lui apporte une bouffée d’oxygène. Mais avec le temps, la relation devient de plus en plus étouffante. Alicia se sent glisser vers le bas et sa santé en prend un coup, d’autant que Geoffroy est de moins en moins présent pour elle, tout occupé qu’il est avec ses engagements professionnels. Comment Alicia fera-t-elle face à cette amitié toxique ? Comment ne pas sombrer dans l’anxiété et le doute? Marie-Pier Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme Depuis que Brian et elle ont fait le choix de la simplicité volontaire, Marie-Pier (interprétée par Sarah-Jeanne Labrosse dans la série télé) se sent parfaitement à sa place et comblée par ce nouveau mode de vie. Le couple, plus solide que jamais, uni par des projets et des rêves communs, s’investit à fond dans le développement d’un site web pour les voyageurs. Brian, invité par son père à prendre part à un voyage de pêche au Saguenay, y voit une belle occasion de développer le site web. Mais une rage de dents l’empêche de s’y rendre et il invite Marie-Pier à y aller à sa place Cette excursion de rêve dans la forêt devient une histoire de survie après l’écrasement de l’hydravion qui devait les ramener à la maison. Marie-Pier est confrontée à une épreuve terrible.

♦ Dominique Drouin est romancière et scénariste. Elle a signé Roman de jeunesse et la saga en quatre tomes De mères en filles.

♦ Anne Boyer et Michel d’Astous racontent des histoires qui accompagnent les téléspectateurs depuis plus de trente ans.

♦ La série Yamaska a fait vibrer plus d’un million et demi de Québécois chaque semaine pendant sept ans sur le réseau TVA.

♦ Les auteures seront au Salon du livre de Montréal.