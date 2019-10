Victoire écrasante du Rouge et Or contre les Stingers

Dans une rencontre à sens unique, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Stingers de Concordia par la marque de 74-0 dans un match disputé cet après-midi au PEPS devant 9151 spectateurs.

Le Rouge et Or a dominé d’un bout à l’autre pour signer sa 4e victoire de la saison en cinq parties. À son deuxième départ en carrière, le quart-arrière de première année Thomas Bolduc a complété 23 de ses 30 passes pour 252 verges. Il a lancé ses trois premières passes de touché en carrière.

Le Rouge et Or rendra visite à McGill, samedi prochain, alors que les Stingers profiteront d’une semaine de congé.

3e quart à sens unique

Le Rouge et Or a complètement dominé le 3e quart. Jordan Duprey a réussi son premier touché en carrière sur une passe de dix verges. Le porteur de ballon Alexis Côté a souligné son retour au jeu avec un majeur sur une course de sept verges.

Les Stingers n’ont pas obtenu un seul premier essai au troisième quart. Ils ont terminé le quart à moins cinq pour les verges.

Christian Dallaire, William Lavoie et Alexis Côté ont ajouté chacun un majeur au dernier quart.

Première demie

Le Rouge et Or a amorcé le match sur le bon pied. Sur le premier jeu de l’offensive, Thomas Bolduc a rejoint Antoine Dansereau-Leclerc sur 39 verges. La séquence s’est terminée par un placement de 36 verges de David Côté.

Bolduc a lancé la première passe de touché de sa carrière au premier quart. Dansereau-Leclerc a inscrit le premier majeur du Rouge et Or sur une passe de trois verges du pivot recrue.

Dansereau-Leclerc s’est de nouveau mis en évidence au deuxième quart. Son retour de 38 verges a pavé la voie au majeur de Vincent Forbes-Mombleau, une réception de 23 verges.

Le porteur de ballon Joanik Masse a réussi le dernier majeur du Rouge et Or en première demie sur une course de quatre verges.

Meneur du RSEQ pour les réceptions avec 42, l’ailier espacé James Tyrrell n’a capté aucune passe en première demie. Il n’a été visé qu’une fois.