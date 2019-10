Xi et Kim célèbrent l’amitié «immortelle» entre la Chine et la Corée du Nord

Pékin | Le président chinois Xi Jinping a loué la relation « durable, saine et stable » entre la Chine et la Corée du Nord, a annoncé dimanche l’agence officielle Chine nouvelle, alors que les deux pays célèbrent le 70 e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

La relation entre les deux voisins asiatiques a joué « un rôle important et positif dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales », a déclaré M. Xi, cité par Chine nouvelle.

Selon KCNA, M. Kim a déclaré que les deux pays allaient « défendre constamment la cause du socialisme et préserver la paix et la stabilité de la péninsule de Corée et du monde ».