MARTEL, Micheline



À Montréal, le 4 octobre 2019, est décédée Micheline Martel, fille de feu Germaine Couture et de feu Marcel Martel, soeur de feu Robert et Roger.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jocelyne, Suzanne, Carmen, Madeleine et Louise, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces autres parents, ses amis dont Jacques Hannon.La famille vous accueillera au complexe :jeudi le 10 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Marcel, 1630 boul. St-Jean-Baptiste, à 11h, suivies de l'inhumation au Repos St-François d'Assise, 6893,Sherbrooke est.Des dons à Diabète Québec seraient grandement appréciés.