Daniel Roby réalisera une série en France

Le cinéaste québécois Daniel Roby continue de faire sa marque en France. Le réalisateur de Louis Cyr travaille actuellement sur une série télé adaptée des bandes dessinées de science-fiction Bug, de l’auteur culte Enki Bilal.

Roby se trouve présentement à Paris pour travailler sur le développement de cette série internationale de six épisodes, produite par France Télévisions. Joint par Le Journal, le réalisateur québécois a expliqué qu’il avait décroché ce contrat grâce notamment au succès de Dans la brume, un film de science-fiction français qu’il a tourné il y a deux ans.

« Il y a beaucoup de gens en France et en Europe qui m’ont parlé de Dans la brume, indique Daniel Roby. Je pense que les gens ont été impressionnés par ce qu’on avait réussi à faire avec des moyens assez modestes pour ce genre de film. »

En anglais

L’intrigue de Bug se déroule dans un futur pas si lointain, en 2041, alors qu’un bogue informatique a effacé tous les documents numériques sur la planète.

« Enki Bilal est une sommité dans le domaine de la bande dessinée en France. Quand on m’a approché pour ce projet, je suis allé lire les livres de sa saga Bug et j’ai tout de suite été séduit par son univers de science-fiction », indique Roby.

« On va tourner la série en anglais pour pouvoir la vendre partout dans le monde. Les épisodes sont déjà écrits. Ils veulent que je commence à réfléchir sur la façon dont on peut tourner la série. Ils m’offrent de réaliser la saison au complet, un peu comme ce que Jean-Marc Vallée a fait avec Big Little Lies. »

Daniel Roby en sera déjà à sa troisième expérience de tournage en France. Le Québécois avait réalisé plusieurs épisodes de la série historique Versailles, il y a quelques années, avant de tourner Dans la brume.

Son prochain film, Gut Instinct, qu’il a tourné avec les acteurs Josh Hartnett et Antoine Olivier Pilon, prendra l’affiche au début 2020.