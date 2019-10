Emprunter sur la valeur de sa maison, est-ce une bonne idée?

L’équité de votre maison peut servir à financer divers projets. Et beaucoup de Canadiens n’hésitent pas à s’en servir. Mais s’agit-il toujours d’une bonne stratégie ?

Il existe plusieurs méthodes qui permettent d’emprunter sur la valeur d’une maison.

Par exemple, certaines personnes qui arrivent à la retraite optent pour une hypothèque inversée, qui leur permet d’emprunter jusqu’à 55 % de la valeur de leur maison. Cet emprunt leur permet d’obtenir un revenu de retraite, tout en demeurant dans leur maison. Les intérêts ne sont payés qu’au décès ou au moment de vendre la maison.

Une autre manière d’emprunter sur la valeur d’une maison est d’utiliser une marge de crédit hypothécaire. Ce type d’emprunt permet d’aller chercher jusqu’à 80 % de la valeur nette de votre propriété. Lorsque vous avez accès à ce type de marge, il suffit de retirer des fonds et de rembourser au rythme qui vous plaît, à un taux plus avantageux que celui d’une carte de crédit.

Des emprunts à la hausse

Dans une récente note analytique, des chercheurs de la banque centrale du Canada ont indiqué qu’en 2017, les Canadiens propriétaires avaient retiré 89 milliards de dollars de leurs maisons, dont 49 milliards par le biais de marges de crédit hypothécaire. Il est également révélé que les dépenses des ménages augmentent au même rythme que l’augmentation du prix des maisons.

Autrement dit, plus la valeur des maisons augmente, plus les Canadiens ont accès à des fonds, et plus ils dépensent cet argent. Les chercheurs cités précédemment font remarquer que tout cet argent emprunté avait servi à financer de coûteuses dépenses, notamment des voitures, des meubles ainsi que des rénovations.

Financer une voiture avec une marge de crédit hypothécaire, s’agit-il d’une démarche payante ? Bien sûr que non. Mais cela peut vous permettre d’économiser si les taux hypothécaires sont inférieurs à ceux des concessionnaires automobiles.

Emprunter, ÇA peut être payant

Si emprunter sur la valeur de votre maison peut vous permettre de réaliser quelques économies, cela peut également vous permettre de vous enrichir.

Voici quelques exemples :

Vous songez à vendre votre maison ? Vous pourriez entreprendre des rénovations qui augmenteront la valeur de votre propriété, notamment dans la cuisine et la salle de bains.

Des rénovations pourraient également vous permettre d’aménager un logement locatif, par exemple au sous-sol.

Votre marge pourrait servir à financer l’achat d’un chalet locatif, dont le rendement serait supérieur à votre coût d’emprunt.

La valeur de votre maison pourrait également servir à financer la mise de fonds nécessaire à l’achat d’un petit immeuble à revenus.

Conseils

Il y a deux questions fondamentales à se poser avant d’emprunter de l’argent : est-ce que j’en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais m’appauvrir ou m’enrichir ?

Il est important de faire des calculs de rentabilité avant d’emprunter sur la valeur de votre maison, et non une fois que vous vous apercevez que vous perdez de l’argent.

À la retraite, le recours à une hypothèque inversée ne doit être qu’une solution de dernier recours. Il sera plus payant d’emprunter pour vous enrichir lors de votre vie active, par exemple en investissant dans différents actifs comme un immeuble à revenus.

► Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.