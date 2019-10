EN VIDÉO | Enragés, deux conducteurs se défient sur l’autoroute 40

Deux automobilistes ont failli causer un accident, samedi en journée, sur l’autoroute 40 Est, à la hauteur de L’Assomption, en raison d’un incident de rage au volant.

Sur les images filmées par le passager d’un autre véhicule, on peut voir les conducteurs d’un véhicule BMW, ainsi qu’une Jetta, se frôler, et freiner dangereusement, alors qu’ils roulent à plus de 100 km/h.

TVANouvelles.ca a rejoint un des témoins oculaires de la scène, qui a raconté ce qui s’est passé.