Evgeny Kuznetsov prêt à se racheter

Suspendu par la Ligue nationale de hockey (LNH) pour trois rencontres en début de saison, l’attaquant des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov disputera son premier match du calendrier régulier contre les Stars de Dallas, mardi.

Le 26 mai dernier, un test avait révélé la présence de cocaïne dans le sang du Russe, lorsque celui-ci représentait son pays au Championnat du monde de l’IIHF en Slovaquie. Une vidéo montrant le hockeyeur et quelques amis réunis autour de lignes de poudre blanche avait aussi fait les manchettes lors de la même période. Questionné sur le sujet, Kuznetsov s’était défendu de ne pas être un amateur de cocaïne.

Cependant, il a été sanctionné par la fédération internationale pour une durée de quatre ans, suivant ainsi la politique antidopage en vigueur.

De son côté, la LNH a été plus clémente envers le joueur de 27 ans, le laissant à l’écart pour seulement trois parties régulières, en plus du calendrier préparatoire.

«J’ai hâte, c’est certain, a déclaré le principal intéressé au site NHL.com après son entraînement sur glace de lundi. Ç’a été dur pour moi cet été. Ce n’est pas facile de regarder les matchs d’en haut ou à la télévision. En tant que hockeyeur, quand on joue beaucoup de rencontres, on ne réalise pas à quel point c’est plaisant de faire le réchauffement, de passer tout le processus et de jouer des matchs.»

Nouvelle chance de se distinguer

Kuznetsov est un élément important de la formation des Capitals. L’an dernier, le joueur de centre a récolté 72 points en 76 rencontres. Le Russe s’est surtout illustré l’année où les Caps ont remporté la coupe Stanley, soit 2017-2018. Après 83 points en saison régulière, Kuznetsov a explosé avec 32 autres points durant les séries éliminatoires, en route vers la première coupe de l’histoire de l’équipe.

«C’est la fin de temps difficiles et le commencement de quelque chose de nouveau, a commenté l’entraîneur-chef Todd Reirden. On peut regarder la situation de tous les angles, mais le plus important, c’est qu’il a l’occasion de prouver quelque chose. Ce ne sera pas parfait au début, mais de la façon dont il joue habituellement, sa meilleure réponse sera celle qu’il donnera en mettant les pieds sur la glace.»

Lundi, le vétéran de sept saisons dans la LNH a patiné au sein du troisième trio des Capitals, en compagnie de Carl Hagelin et de Richard Panik. Le poste de deuxième pivot de l’équipe lui a été temporairement ravi par le Danois Lars Eller, qui a bien fait au cours des trois premières rencontres de la saison.

«Mon travail sera de ne pas faire pire et de bien exécuter le plan concocté par mon entraîneur», a soutenu Kuznetsov.