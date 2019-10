Fermeture des lignes de train: Québec pourrait installer des bureaux satellites

Québec explore la possibilité d'emménager des bureaux satellites pour ses fonctionnaires qui seront touchés par la fermeture des lignes de train Deux-Montagnes et Mascouche en janvier.

La ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a mentionné cette avenue lundi matin devant quelque 200 employeurs réunis par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) pour discuter de cet enjeu. Des milliers de travailleurs verront leur temps de transport quotidien doubler dans trois mois.

Le gouvernement préconisera aussi le télétravail et facilitera l'aménagement d'horaires pour les employés touchés, a mentionné la ministre.

Mme Rouleau a mentionné que les bureaux pourraient être aménagés «en utilisant notamment des locaux gouvernementaux déjà disponibles», mais n'a pas pu chiffrer le coût de ces locaux, ni s'avancer sur un nombre de bureaux satellites à mettre en place. Elle n'a pas fermé la porte à ce que des employés de sociétés d'État, comme Hydro-Québec, soient accueillis dans les bureaux.

Accommoder

La rencontre d'échanges organisée par la CCMM, en collaboration avec le bureau du Réseau express métropolitain et le ministère des Transports du Québec, visait à permettre aux employeurs du centre-ville de discuter des solutions à privilégier pour faire face à cette nouvelle réalité.

La rencontre était fermée aux médias.

Parmi les quelque 200 employeurs présents, notons la présence de Raymond Chabot Grant Thornton, du Mouvement Desjardins, de TD Assurance, d'Intact Assurance ainsi que des musées McCord et Stewart.

Rappelons que dès janvier, les lignes de train de banlieue de Deux-Montagnes et Mascouche seront interrompues aux gares Bois-Franc et Ahuntsic dans le cadre de la construction du REM, touchant environ 20 000 personnes qui travaillent en majorité au centre-ville de Montréal. Des navettes d'autobus seront mises en place entre des gares et le réseau de métro.