Incendie mortel à Rivière-du-Loup : les experts n'ont pas pu déterminer la cause exacte du drame

Plus d’un an après l’incendie qui a coûté la vie à une mère et son fils de 18 ans à Rivière-du-Loup, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, de même que la coroner Renée Roussel, n’ont pas pu déterminer la cause exacte du drame.

Le 18 juin 2018, deux personnes ont perdu la vie dans un incendie qui s’est déclaré tôt le matin. Les pompiers ont été alertés vers 5 h 40. Martine Deschamps, 52 ans, et son fils de 18 ans, Mike Pruneau, sont morts dans une maison de la rue Gilles. Un autre garçon de la mère, un homme de 31 ans, a aussi été blessé.

La Dre Renée Roussel vient de déposer son rapport d’enquête sur le drame.

« La cause exacte n’a pas pu être déterminée ou confirmée. Ainsi au final, aucun scénario potentiel sur ce qui s’est passé n’a pu être éliminé », peut-on lire dans le document.

Vaine tentative

Mike Pruneau a essayé de fuir, mais n’a pas pu le faire à temps. Son corps a été retrouvé dans sa chambre à coucher, étendu au sol face contre terre, inconscient.

La présence de trois produits pharmaceutiques a été notée. Il s’agissait de trois médicaments prescrits à M. Pruneau, tous pouvant contribuer à un sommeil profond.

Finalement, des niveaux toxiques de monoxyde de carbone (41%) ont été trouvés dans son sang.

« La présence dans le sang de médicaments pouvant occasionner un sommeil profond a possiblement diminué les chances de M. Pruneau de se réveiller à temps pour pouvoir sortir ou d’avoir la coordination et la vigilance nécessaires pour le faire », précise la coroner Roussel.

Martine Deschamps, pour sa part, a été retrouvée par les secouristes dans le corridor de l’étage des chambres près de la cage d’escalier, face contre le sol et inconsciente.

La seule substance détectée était le monoxyde de carbone et se trouvait dans le sang à une concentration mortelle (62%).

Selon le survivant du drame, son autre fils de 31 ans, le feu aurait débuté au milieu de la nuit dans sa chambre de cause qui ne lui est pas connue. Il aurait tenté de l’éteindre, mais l’extincteur n’aurait pas fonctionné. Sa tentative de l’éteindre avec de l’eau n’aura servi qu’à amplifier le feu.

Pour alerter son fils

D’après son témoignage, sa mère serait descendue au rez-de-chaussée, inquiète de la présence de fumée dans la maison. C’est en remontant à l’étage pour alerter son fils encore endormi qu’elle se serait effondrée.

Trois détecteurs de fumée étaient présents dans le logement, un par étage. Celui du sous-sol était fonctionnel. Il n’a pas été déterminé si les deux autres l’étaient, mais personne n’a rapporté avoir entendu une alarme.

La famille Deschamps-Pruneau était composée de six garçons et une fille. À peine quelques jours avant la tragédie, le 14 juin, la famille avait eu la douleur de perdre leur père, Clément Pruneau, des suites d’un cancer.