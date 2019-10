Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Mon précieux déchet

Cette websérie a pour but de donner des trucs pour mieux consommer et réduire sa production de déchets. Tout est parti de Félix-Antoine Tremblay qui s’est mis au défi, il y a quelques années, de diminuer sa quantité d’ordures. Dans chaque épisode d’une durée de 4 à 6 minutes, il rencontre différentes personnes pour le conseiller, autant sur l’entretien ménager, sur l’épicerie, les produits corporels ou même les vêtements.

Disponible sur collectifzerodechet.ca

Je sors

Humour

Simon Gouache

Simon Gouache présentera en première montréalaise son deuxième spectacle solo intitulé Une belle soirée. Le jeune humoriste a un don inné pour raconter des anecdotes et amener des réflexions qui ne manqueront pas de faire rire. Gouache assure que ce deuxième spectacle est plus efficace que son premier et qu’il est plus à son image.

Ce soir à 20h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma

Dans la forêt de l’ours esprit

Le Centre des sciences présente un nouveau film 3D. Cette fois, on plonge au cœur de la forêt pluviale Great Bear où y vivent grizzlys, loups côtiers, loutres de mer et baleines à bosse. Cependant, c’est le mythique « ours esprit » qui vole la vedette, un animal très rare sur la Terre.

Ce soir à 19h au Centre des sciences de Montréal, 2 rue de la Commune Ouest

Musique

Xavier Caféine

Après six d’attente, Xavier Caféine est enfin de retour avec du nouveau matériel qu’il présentera sur scène ce soir. L’artiste québécois qui fait de la musique qui mélange punk, rock et rétro-futuriste prépare un nouveau EP qu’il enregistrera avec une vieille console 24 pistes, afin de rappeler une autre époque. Mudie et Rough Gentleman ouvriront la soirée.

Ce soir à 19h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Être Norvégien

Cette courte pièce de David Greig est présentée en formule 5 à 7 avec une bière et une petite bouchée. Mise en scène par Marc-André Thibault, l’œuvre raconte la rencontre entre Sean, un homme qui vient de sortir de prison, et Lisa. Cette dernière parle beaucoup de ses origines « norvégiennes » ce qui amènera les deux personnages à une confrontation dans leur identité.

Ce soir à 17h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Danse

Eve 2050 [L’œuvre scénique]

Huit danseurs se partagent la scène. Ils se retrouvent au milieu d’un environnement interactif et immersif grâce à la technologie. L’œuvre créée par Van Grimde Corps Secrets aborde la question de la place de l’être humain dans le cosmos. Il s’agit de la troisième partie de l’œuvre qui est présentée à l’Agora. La première partie était une websérie et la deuxième, une performance-installation.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Je reste

EP

Aux quatre vents de Sab & Steph

Les jumelles Sabrina et Stéphanie Barabé présentent un nouvel EP de quatre chansons francophones et deux autres anglophones. Les auteures-compositrices-interprètes, qu’on a connues à La Voix, sont dans la musique country-pop.

Disponible sur toutes les plateformes numériques depuis le 4 octobre

Livre

WIKI, GIF & LSD – L’encyclopédie du web

Le journaliste Matthieu Dugal et le sociologue Fabien Loszach ont compilé toutes sortes de petites histoires sur le Web. On y apprendra comment Silicon Valley est devenu un endroit aussi important pour le monde de technologie ou encore on découvrira qui est Ada Lovelace.

Sorti le 1er octobre

Livre

Regards croisés – de l’Arctique à l’Afghanistan

Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Pauzé parcourent la planète depuis déjà 30 ans. Dans cet ouvrage ils font le récit de rencontres improbables. De la Sibérie au Madagascar en passant par le Maroc, le Nunavik et la Syrie, ce livre nous fait tout simplement voyager.

Sorti le 3 octobre