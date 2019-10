La fierté c’est mieux

Sous la prétention d’ouverture et de sophistication qui le soutient, il y a d’abord une souveraine ignorance de ce qui se passe ailleurs. Jamais, au Mexique ou à Cuba, on ne vous recevra avec un « Holà-Hi ». De même, il faut vraiment prendre les touristes anglophones pour de parfaits imbéciles pour croire qu’ils seront désorientés si on les accueille cordialement avec un beau bonjour. C’est un des mots les plus connus au monde.