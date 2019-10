Les conservateurs promettent la gratuité pour les musées nationaux fédéraux

Les conservateurs ont promis lundi d’éliminer les droits d’entrée pour tous les musées nationaux fédéraux.

Cette mesure, qui s’appliquerait à tous les visiteurs, coûterait plus de 20 millions $ par année à l’État, selon eux. Les budgets des institutions visées seraient bonifiés par le gouvernement fédéral pour compenser ces pertes de revenus.

«Les musées nationaux célèbrent le Canada en partageant l’histoire de sa fondation et nos objets les plus précieux, ces choses mêmes qui font de nous des Canadiens. Ce sont des endroits de beauté, de découverte et d’inspiration. Les rendre plus accessibles aux Canadiens et aux visiteurs fait partie de notre plan pour célébrer la culture canadienne et rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays», a déclaré le chef conservateur Andrew Scheer par communiqué, lundi.

Neuf musées seraient visés par cette promesse. Il s’agit du Musée canadien de l’agriculture et de l’alimentation (Ottawa), du Musée canadien de l’histoire (Gatineau), du Musée canadien de l’immigration au Quai 21 (Halifax), du Musée canadien des sciences et de la technologie (Ottawa), du Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa), Musée canadien de l’aviation et de l’espace (Ottawa), du Musée canadien de la nature (Ottawa), du Musée canadien des droits de la personne (Winnipeg) et du Musée canadien de la guerre (Ottawa).

Les conservateurs se sont aussi engagés à ce que le Centre du patrimoine de la GRC à Regina, en Saskatchewan, devienne un musée national, qui serait donc aussi gratuit.

Le chef Andrew Scheer a aussi promis lundi de transformer les sites d’enterrement des anciens premiers ministres et gouverneurs généraux en lieux historiques nationaux.

«Nous pouvons et devons célébrer les réalisations de nos géants historiques comme William Lyon Mackenzie King, Sir Wilfrid Laurier et Sir John A. Macdonald, a dit Andrew Scheer. Ces leaders, et bien d’autres, ont laissé leur marque non seulement sur notre pays, mais sur le monde entier, et ils méritent notre plus grand respect», a-t-il affirmé.