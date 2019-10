Les Cowboys se réveillent trop tard

Les Cardinals et le jeune quart-arrière recrue Kyler Murray, premier choix au dernier repêchage, ont enfin remporté leur premier match. Murray a transporté les siens avec 253 verges par la passe et 93 par la course. Sur la séquence finale des Cards à l’attaque, Murray a complété une passe de 24 verges et a guidé les siens vers le botté de la victoire grâce à une course de 24 verges.