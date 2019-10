L’Impact en Ligue des champions : des adversaires potentiels pour le moins lointains

L’Impact de Montréal connaît l’identité de ses adversaires potentiels en huitième de finale de la Ligue de champions de la CONCACAF, confrontation qui s’amorcera en février 2020. Or, il n’a aucune chance d’affronter une formation de la Major League Soccer (MLS) à cette étape.

Grâce à sa victoire en tirs de barrage en finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, l’Impact s’est qualifié dans le pot 1 en vue de l’éventuel tirage au sort de la Ligue des champions prévu en décembre. Les équipes de ce pot affronteront toutes des clubs du pot 2 lors des huitièmes de finale, la première ronde éliminatoire de la compétition, dans le cadre d’une série aller-retour au total des buts.

Ainsi, Club Leon (Mexique), Deportivo Saprissa (Costa Rica), A.D. San Carlos (Costa Rica), F.C. Motagua (Honduras), C.D. Olimpia (Honduras), Alianza F.C. (Salvador), Comunicaciones F.C. (Guatemala) et Portmore United F.C. (Jamaïque) font partie du second pot. Parmi ces clubs, le Bleu-Blanc-Noir a déjà croisé le fer avec le C.D. Olimpia en 2008, lorsqu’une phase des groupes était prévue à la compétition.

Dans le premier pot, le club montréalais a rejoint les clubs mexicains Club America, Tigres UANL et Cruz Azul, de même que Los Angeles FC, New York City FC, Atlanta United et l’éventuel champion de la Coupe MLS.

Après avoir remporté son troisième Championnat canadien en 2014, l’Impact s’était rendu jusqu’en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en avril 2015.