Mélanie Blouin veut redonner aux plus jeunes

Olympienne des Jeux de Londres en 2012, Mélanie Blouin se joint au club d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval comme entraîneuse à temps plein.

Adjointe depuis trois ans, la perchiste de 29 ans a décidé de plonger dans le coaching à temps plein quand l’opportunité s’est présentée il y a quelques semaines. Responsable du programme sport-études et du développement des disciplines de saut, elle seconde le nouvel entraîneur-chef Sylvain Couturier qui occupait son poste avant de prendre la relève de Joël Bourgeois qui est parti après une saison pour des raisons familiales.

« J’ai toujours aimé mon sport et ça va plus loin que seulement la pratique, a raconté Blouin qui a terminé au 19e rang à Londres avec un bond de 4 m 25. J’ai toujours aimé le coaching, mais je ne m’étais pas dit que j’occuperais un poste à temps plein un jour parce que les opportunités sont tellement rares. J’aime redonner aux plus jeunes dans un sport où l’expertise ne court pas les rues. »

Promotion

« Je veux faire la promotion des sports de saut, de poursuivre Blouin, qui avait découvert la perche par hasard à l’âge de 14 ans. C’est un défi, et il y a beaucoup à faire. Au Québec, il y a de bons jeunes athlètes, mais je ne peux pas entraîner plus que six perchistes à la fois, ce qui réduit les opportunités. Nous avons un seul butoir pour l’entraînement. »

Même si elle avait réussi son standard olympique en prévision des Jeux de Rio de 2016 en réussissant sa meilleure performance en carrière avec un bond de 4 m 50, Blouin n’a pas été en mesure de prendre part aux essais olympiques à Edmonton en raison d’une blessure qui l’a obligée finalement à remiser sa perche à l’hiver 2016.

« Je suis allée au bout des limites de mon corps, a résumé celle qui a aussi pris part aux Jeux panaméricains à Toronto en 2015. Je n’ai pas eu le choix d’arrêter. Je souffre d’une arthrite sévère aux deux pieds. L’attente d’un diagnostic fut tellement longue que ce fut pratiquement un soulagement quand j’ai appris la nouvelle. Ça confirmait que c’était une blessure sérieuse et que ce n’était pas dans ma tête. Plusieurs personnes souhaitaient que je continue. Je peux comprendre parce que c’est très rare qu’une personne de 25-26 ans souffre d’une arthrose sévère. »

Blouin souffre de coalitions osseuses. Les os de ses pieds sont trop rapprochés, ce qui amplifiait les impacts.

Records

Bachelière en nutrition, Blouin a porté les couleurs du Rouge et Or de 2011 à 2015. Elle a remporté l’or au championnat canadien senior en 2012 et fut sacrée athlète par excellence pelouse sur la scène universitaire canadienne en 2013. Elle détient toujours les records du Québec à l’intérieur (4 m 35) et à l’extérieur (4 min 50).